Doručak Kejt Midlton se svodi na DVE zdrave opcije, a stručnjaci otrkivaju ZAŠTO su one pravi izbor

Kejt Midlton poznata je po disciplinivanom pristupu ishrani, a ujedno je i vešta kuvarica koja rado priprema zdrave obroke za supruga, princa Vilijama, i njihovo troje dece.

U 44. godini Kejt Midlton tačno zna kako izgleda njen idealan jutarnji obrok, a važnu ulogu u njemu ima hranjivi smuti.

Prema pisanju Dejli Mejla, njen omiljeni smuti sastoji se od mešavine kelja, spiruline (vrste plavo-zelene alge), mače, spanaća, rimske salate, lišća korijandera i borovnica, sastojaka koji zajedno čine hranjiv i osvežavajući početak dana.

Šta kažu stručnjaci?

Kako bi objasnili zašto je ovaj napitak toliko nutritivno bogat, portal "Hola!" razgovarao je s nutricionostkinjom Gabrielom Pikok. Ona objašnjava: "Smuti princeze Kejt odličan je primer kako jednostavni, prirodni sastojci mogu imati stvarne prehrambene koristi. Zeleno lisnato povrće poput kelja, spanaća i rimske salate bogato je vitaminima i magnezijumom koji pomažu u održavanju energije i hormonske ravnoteže."

Pikok dodaje: "Spirulina je koncentrisani izvor biljnih proteina i antioksidansa. Borovnice su takođe izvrstan izbor. Pomažu zdravlju mozga i imaju protivupalna svojstva."

O prednostima ovakvog doručka kaže: "Brzo se priprema i lako se vari. Hidrira telo, a istovremeno osigurava mikronutrijente već na početku dana te pomaže u održavanju stabilnije nivoe šećera u krvi nego što bi to činile slatke žitarice."

Stručnjakinja zaključuje: "Svojim klijentima često govorim da ako za doručak uspeju da kombinuju vlakna, antioksidanse i malo proteina, svom telu daju upravo ono što mu je potrebno kako bi ostalo energično i usredređeno tokom celog dana."

Druga opcija za početak dana

Osim smutija, Kejt navodno rado doručkuje i zobene pahuljice, što je još jedan hranjiv i zasitan način za početak dana.

Prema Šarlot Faure Grin, zobene pahuljice bogate su rastvorljivim vlaknima koja duže održavaju osećaj sitosti i smanjuju potrebu za međuobrocima tokom jutra. U razgovoru za "HELLO!" ona pojašnjava: "To može smanjiti želju za grickalicama kasnije tokom dana i olakšati održavanje nižeg dnevnog unosa kalorija. Vlakna iz zobi takođe pomažu u regulaciji nivoa šećera u krvi, što je važno za kontrolu telesne težine."

Autor: S.M.