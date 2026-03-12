Ovaj ruski recept za 14 dana čisti sve nagomilane toksine iz tela

Ovo narodno sredstvo iz ruske tradicionalne medicine kombinuje kefir i heljdino brašno, a koristi se za temeljno čišćenje krvnih žila i crijeva. Osim što poboljšava koncentraciju i pamćenje, naročito kod starijih osoba, ovaj recept snižava krvni pritisak, leči arteriosklerozu i pomaže kod zatvora.

Zašto je važno čišćenje organizma? Nagomilani toksini u telu mogu izazvati brojne zdravstvene probleme – od umora i pospanosti do čestih infekcija i dekoncentracije. Preporučuje se da se čišćenje organizma sprovodi najmanje dva puta godišnje.

Moć kefira i heljde Kefir je poznat kao “eliksir mladosti”, dok heljdino brašno ima snažna lekovita svojstva: jača telo, poboljšava cirkulaciju, podiže nivo hemoglobina i normalizuje rad pankreasa. U kombinaciji, ova dva sastojka smanjuju nivo šećera u krvi i podstiču izlučivanje urina.

Recept za lekovitu smesu

Sastojci:

1 kašika heljdinog brašna

180 ml kefira

po želji malo meda

Priprema:

Uveče pomešajte heljdino brašno sa kefirom i ostavite u frižideru. Ujutru ponovo promešajte i pojedite smesu umesto doručka. Nakon toga ne jedite ništa naredna 3 sata. Kura traje 14 dana.

Ova jednostavna metoda može biti snažan saveznik u očuvanju zdravlja i vitalnosti. Ako želiš da se osećaš bolje i očistiš telo – vredi probati!

Autor: S.M.