Ovaj ruski recept za 14 dana čisti sve nagomilane toksine iz tela

Ovo narodno sredstvo iz ruske tradicionalne medicine kombinuje kefir i heljdino brašno, a koristi se za temeljno čišćenje krvnih žila i crijeva. Osim što poboljšava koncentraciju i pamćenje, naročito kod starijih osoba, ovaj recept snižava krvni pritisak, leči arteriosklerozu i pomaže kod zatvora.
Zašto je važno čišćenje organizma? Nagomilani toksini u telu mogu izazvati brojne zdravstvene probleme – od umora i pospanosti do čestih infekcija i dekoncentracije. Preporučuje se da se čišćenje organizma sprovodi najmanje dva puta godišnje.
Moć kefira i heljde Kefir je poznat kao “eliksir mladosti”, dok heljdino brašno ima snažna lekovita svojstva: jača telo, poboljšava cirkulaciju, podiže nivo hemoglobina i normalizuje rad pankreasa. U kombinaciji, ova dva sastojka smanjuju nivo šećera u krvi i podstiču izlučivanje urina.
Recept za lekovitu smesu
Sastojci:
1 kašika heljdinog brašna
180 ml kefira
po želji malo meda
Priprema:
Uveče pomešajte heljdino brašno sa kefirom i ostavite u frižideru. Ujutru ponovo promešajte i pojedite smesu umesto doručka. Nakon toga ne jedite ništa naredna 3 sata. Kura traje 14 dana.
Ova jednostavna metoda može biti snažan saveznik u očuvanju zdravlja i vitalnosti. Ako želiš da se osećaš bolje i očistiš telo – vredi probati!
Autor: S.M.