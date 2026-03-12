Inovativne terapije ključ očuvanja vida kod degeneracije makule

Bez savremenih terapija, pacijenti oboleli od degeneracije makule suočavaju se s neminovnim i trajnim gubitkom vida, upozorava Udruženje Žuta mrlja.

„U oftalmologiji inovativne terapije mogu presudno da izmene tok bolesti, ali samo ako se primene na vreme. Blagovremenim lečenjem pacijentima se obezbeđuje ne samo očuvanje vida, već i radna sposobnost i kvalitet svakodnevnog života“, istakla je predsednica udruženja Aleksandra Hadži Manić.

Ona je podsetila da su senilna degeneracija makule i dijabetički makularni edem vodeći uzroci gubitka centralnog vida, koji koristimo kod čitanja i svakodnevnih aktivnosti. Procene pokazuju da u Srbiji oko 70.000 ljudi živi s ovim bolestima.

Predsednik Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA, Bojan Trkulja, naglasio je da svake godine desetine novih lekova postanu dostupne na tržištu, što je dobra vest za pacijente, ali da je potrebno veće i stalno ulaganje u njihov dolazak na pozitivnu listu:

„Pacijentima mora biti obezbeđen stabilan pristup inovativnim terapijama kako bi se očuvalo zdravlje, ali i kvalitet života i radna sposobnost“, rekao je Trkulja.



Udruženje „Žuta mrlja“ ističe da pravovremena primena savremenih terapija omogućava pacijentima da sačuvaju vid, smanje zavisnost od članova porodice i da doprinesu društvu, dok država istovremeno smanjuje ekonomske posledice bolesti.

Autor: D.Bošković