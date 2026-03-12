Pojeli ste proklijali beli luk? Mnogi misle da je otrov - evo šta se događa u vašem telu

Mnogi ljudi bacaju beli luk čim se pojave mali zeleni izdanci, misleći da je pokvaren ili otrovan. Istina je sasvim suprotna proklijali luk je potpuno jestiv i čak zdraviji od svežeg.

Zelene klice sadrže pojačane antioksidante koji pomažu imunom sistemu i olakšavaju varenje. Studije pokazuju da luk star nekoliko dana sa klicama ima znatno više zaštitnih materija nego obične glavice.

Nutricionisti ističu da je klijali luk blaži za želudac, manje izaziva gorušicu i bolje se kombinuje u jelima. Najbolje je seckati i koristiti zelene izdanke u kuvanim jelima, dresinzima, marinadama ili prelivima, dodajući ih pred kraj kuvanja kako bi se sačuvala hranljiva svojstva.



Savetuje se da bacite samo beli luk koji je mekan, smežuran ili sa buđi i neprijatnim mirisom. Proklijali čenovi se mogu čuvati nekoliko nedelja i čak posaditi da izrastu nove biljke. Klice ne morate vaditi one su jestive i pune korisnih materija.

Zadržavanjem i upotrebom ovih zelenih izdanaka ne samo da čuvate hranu, već i dobijate dodatnu dozu antioksidanata i lakše varenje u svom obroku.

