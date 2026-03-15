HPV virus ima više od 200 tipova: Jedan je posebno opasan, a bradavice nikako ne treba ignorisati!

Stručnjaci upozoravaju da pojedini tipovi humanog papiloma virusa mogu dovesti do ozbiljnih bolesti ako se promene na koži ili sluzokoži ne prate i ne leče na vreme.

Humani papiloma virus, poznatiji kao HPV, jedan je od najrasprostranjenijih virusa na svetu. Procene pokazuju da će se većina ljudi tokom života susresti sa nekim tipom ovog virusa, često i bez simptoma. Iako mnoge infekcije prolaze spontano, pojedini tipovi HPV-a mogu izazvati promene na koži i sluzokoži koje zahtevaju pažnju lekara.

Do sada je identifikovano više od 200 tipova HPV virusa, a oni se dele na niskorizične i visokorizične. Niskorizični tipovi najčešće izazivaju kožne ili genitalne bradavice, koje su obično bezopasne. S druge strane, visokorizični tipovi povezani su sa razvojem različitih vrsta karcinoma, zbog čega se smatraju ozbiljnijim zdravstvenim problemom.

Među njima se posebno izdvajaju tipovi 16 i 18, koji su najčešće povezani sa razvojem raka grlića materice, ali i pojedinih drugih malignih oboljenja. Upravo zbog toga se redovni ginekološki pregledi i testiranja smatraju ključnim u ranom otkrivanju promena koje virus može izazvati.

Bradavice koje nastaju kao posledica HPV infekcije često deluju bezazleno, ali stručnjaci naglašavaju da ih ne treba ignorisati. Ako se ne uklone ili ne prate, u retkim slučajevima pojedine promene mogu napredovati i dovesti do ozbiljnijih komplikacija, naročito ako su izazvane visokorizičnim tipovima virusa.

Zbog toga lekari savetuju da se svaka sumnjiva promena na koži ili sluzokoži pregleda na vreme. Rano otkrivanje i uklanjanje promena, zajedno sa preventivnim pregledima, predstavlja najefikasniji način da se smanji rizik od ozbiljnih posledica koje HPV infekcija može da izazove.

