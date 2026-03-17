Ako partner ima HPV bradavicu koju ne uklanja – rizik nije samo njegov: Evo kako može da ugrozi i zdravlje partnerke!

Stručnjaci upozoravaju da uporne HPV bradavice nisu samo estetski problem – virus se lako prenosi kontaktom i može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije.

Infekcija virusom Humani papiloma virus (HPV) veoma je česta i prenosi se uglavnom intimnim kontaktom. Mnogi ljudi imaju virus, a da toga nisu ni svesni, jer simptomi često izostanu. Međutim, kada se pojave bradavice, to znači da je virus aktivan i da postoji mogućnost prenosa na partnera, posebno ako promene dugo ostaju nelečene.

Ako partner ima HPV bradavicu koju ne uklanja, virus može ostati prisutan na koži ili sluzokoži mesecima, pa čak i godinama. Tokom tog perioda postoji stalna mogućnost prenosa infekcije na partnerku, čak i kada nema drugih simptoma. Zbog toga lekari naglašavaju da svaka promena izazvana HPV-om treba da bude pregledana i uklonjena.

Kod muškaraca, bradavice su najčešće posledica niskorizičnih tipova virusa, ali i one mogu da se šire, povećavaju ili izazovu nelagodnost i upale. U pojedinim slučajevima, dugotrajna infekcija određenim tipovima HPV-a može biti povezana sa razvojem karcinoma penisa, analnog kanala ili grla, iako je to ređe.

Sa druge strane, za partnerku rizik može biti ozbiljniji. Ako se virus prenese, određeni visokorizični tipovi HPV-a mogu dovesti do promena na grliću materice i povećati rizik od razvoja bolesti poput raka grlića materice. Zbog toga ginekolozi preporučuju redovne preglede, uključujući Papa test i HPV testiranje.

Najvažnija poruka stručnjaka jeste da HPV nije razlog za paniku, ali jeste za odgovorno ponašanje. Pravovremeni pregledi, uklanjanje bradavica i otvorena komunikacija između partnera mogu značajno smanjiti rizik i zaštititi zdravlje oba partnera.

Autor: S.Paunović