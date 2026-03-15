Autoimuna bolest koja pogađa sve više žena: Hašimoto može godinama da se razvija bez jasnih simptoma!

Umor, nagle promene težine i pad energije često se pripisuju stresu, ali iza njih može da stoji autoimuna bolest štitne žlezde.

Hashimoto thyroiditis, poznatiji kao Hašimoto, predstavlja hronično autoimuno oboljenje u kojem imuni sistem napada sopstvenu štitnu žlezdu. Ova mala žlezda na vratu ima ključnu ulogu u regulaciji metabolizma, energije i hormonalne ravnoteže u organizmu. Kada je imuni sistem postepeno oštećuje, proizvodnja hormona može da se smanji, što dovodi do brojnih zdravstvenih problema.

Bolest se najčešće javlja kod žena i često se razvija veoma sporo, zbog čega mnogi ljudi godinama ne znaju da je imaju. Prvi simptomi mogu biti umor, osetljivost na hladnoću, suva koža, opadanje kose i neobjašnjivo dobijanje na težini. Kako bolest napreduje, može doći do usporavanja metabolizma i razvoja stanja poznatog kao Hipotireoza.

Stručnjaci ističu da tačan uzrok Hašimoto bolesti nije u potpunosti poznat, ali se smatra da genetika, stres, hormonske promene i određeni faktori iz okoline mogu igrati značajnu ulogu. Kod osoba koje imaju ovu dijagnozu, imuni sistem proizvodi antitela koja napadaju ćelije štitne žlezde i postepeno narušavaju njen rad.

Iako Hašimoto ne može potpuno da se izleči, dobra vest je da se uz pravilnu terapiju i redovne kontrole može uspešno držati pod kontrolom. Lekari najčešće preporučuju hormonsku terapiju koja nadoknađuje hormone koje štitna žlezda više ne može da proizvede u dovoljnoj količini, čime se ublažavaju simptomi i poboljšava kvalitet života.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se na vreme obrate pažnja na signale koje telo šalje. Redovne analize hormona štitne žlezde i konsultacija sa lekarom mogu pomoći da se bolest otkrije u ranoj fazi i spreče komplikacije koje mogu nastati ako se problem dugo zanemaruje.

Autor: S.Paunović