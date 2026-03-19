Bolest koja menja život iz korena: Multipla skleroza često počinje gotovo neprimetno!

Blagi trnci u rukama, problemi sa vidom ili neobjašnjiv umor mogu biti prvi znaci ozbiljnog neurološkog oboljenja.

Multipla skleroza je hronično autoimuno oboljenje centralnog nervnog sistema koje pogađa mozak i kičmenu moždinu. Kod ove bolesti imuni sistem napada zaštitni omotač nervnih vlakana, poznat kao mijelin, zbog čega dolazi do poremećaja u prenosu nervnih impulsa između mozga i ostatka tela. Upravo zbog toga simptomi mogu biti veoma različiti i često se razvijaju postepeno.

Prvi znaci bolesti često su suptilni i lako se mogu pripisati umoru ili stresu. Neki ljudi primećuju trnjenje ili slabost u rukama i nogama, probleme sa ravnotežom, zamagljen vid ili neobjašnjiv osećaj iscrpljenosti. U mnogim slučajevima, simptomi se javljaju u epizodama – periodima pogoršanja nakon kojih sledi delimično ili potpuno poboljšanje.

Tačan uzrok multiple skleroze još uvek nije potpuno razjašnjen, ali se smatra da kombinacija genetike i faktora iz okoline može igrati značajnu ulogu. Bolest se najčešće dijagnostikuje kod mlađih odraslih osoba, posebno između 20. i 40. godine života, a nešto češće pogađa žene nego muškarce.

Iako multipla skleroza trenutno nema potpuno izlečenje, savremena medicina nudi terapije koje mogu usporiti napredovanje bolesti i smanjiti učestalost simptoma. Rano postavljanje dijagnoze i pravilno vođena terapija mogu značajno poboljšati kvalitet života i omogućiti mnogim pacijentima da vode aktivan i ispunjen život.

Zbog toga lekari naglašavaju koliko je važno obratiti pažnju na neobične neurološke simptome i na vreme potražiti stručni savet. Pravovremena dijagnoza i adekvatna terapija ključni su faktori u kontroli bolesti i očuvanju svakodnevne funkcionalnosti.

Autor: S.Paunović