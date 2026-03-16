Tiha bolest koja može godinama da se razvija bez simptoma: Dijabetes tip 2 često otkrijemo tek kada napravi problem!

Umor, pojačana žeđ i nagle promene težine mogu biti signali koje mnogi zanemaruju, a zapravo ukazuju na ozbiljan poremećaj u radu organizma.

Dijabetes tip 2 danas se ubraja među najčešće hronične bolesti u svetu. Reč je o metaboličkom poremećaju kod kojeg organizam ne koristi pravilno insulin – hormon koji reguliše nivo šećera u krvi. Zbog toga dolazi do postepenog povećanja glukoze u krvi, što vremenom može oštetiti različite organe i sisteme u telu.

Ono što ovu bolest čini posebno opasnom jeste činjenica da se često razvija polako i bez jasnih simptoma. Mnogi ljudi godinama ne znaju da imaju problem, jer se prvi znaci poput umora, blage žeđi ili češćeg mokrenja lako pripisuju stresu, lošem snu ili ubrzanom načinu života.

Kako bolest napreduje, mogu se javiti izraženiji simptomi – stalna žeđ, povećan apetit, zamagljen vid, sporije zarastanje rana i neobjašnjiv gubitak ili dobijanje na težini. Upravo u toj fazi mnogi prvi put potraže lekarsku pomoć i tada se otkrije povišen nivo šećera u krvi.

Stručnjaci naglašavaju da su faktori rizika za ovu bolest gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost, nezdrava ishrana i genetika. Međutim, dobra vest je da promene u načinu života, poput pravilne ishrane, redovne fizičke aktivnosti i kontrole telesne težine, mogu značajno smanjiti rizik od razvoja bolesti ili pomoći u njenoj kontroli.

Zbog toga lekari savetuju redovne preventivne preglede, posebno kod osoba koje imaju faktore rizika. Rano otkrivanje dijabetesa omogućava pravovremeno lečenje i može sprečiti ozbiljne komplikacije koje ova tiha bolest može izazvati ako se dugo ne prepozna.

Autor: S.Paunović