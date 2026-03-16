Bol koji mnoge žene godinama trpe misleći da je normalan: Endometrioza često ostaje neprepoznata

Jaki menstrualni bolovi, hronični umor i problemi sa plodnošću mogu biti znak bolesti o kojoj se i dalje nedovoljno govori.

Endometrioza je hronično stanje kod kojeg tkivo slično sluzokoži materice počinje da raste van materice, najčešće na jajnicima, jajovodima ili u karličnoj duplji. Iako je relativno česta, ova bolest se često dijagnostikuje tek nakon više godina, jer se simptomi neretko pogrešno pripisuju “normalnim” menstrualnim bolovima.

Jedan od najčešćih simptoma su veoma bolne menstruacije koje mogu biti toliko jake da ometaju svakodnevne aktivnosti. Pored toga, mnoge žene imaju bol u donjem delu stomaka i leđima, bol tokom odnosa, kao i izražen umor koji se javlja tokom ciklusa.

Kod nekih žena endometrioza može izazvati i probleme sa plodnošću. Procene pokazuju da značajan broj žena koje imaju poteškoće da zatrudne zapravo ima neku formu ove bolesti. Upravo zato lekari savetuju da se dugotrajni bolovi tokom menstruacije nikako ne ignorišu.

Tačan uzrok endometrioze još uvek nije potpuno razjašnjen, ali stručnjaci veruju da ulogu mogu imati genetika, hormoni i faktori iz okoline. Bolest se najčešće dijagnostikuje kod žena u reproduktivnom periodu, a simptomi mogu biti veoma različiti od osobe do osobe.

Iako ne postoji potpuno izlečenje, savremena medicina nudi različite načine lečenja koji mogu ublažiti simptome i poboljšati kvalitet života. Zbog toga je važno da žene obrate pažnju na signale koje im telo šalje i da se obrate lekaru ukoliko bolovi tokom ciklusa postanu intenzivni ili dugotrajni.

Autor: S.Paunović