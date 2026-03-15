Nije samo obična glavobolja: Migrena je ozbiljan neurološki poremećaj koji može potpuno da zaustavi dan

Mučnina, osetljivost na svetlo i pulsirajući bol samo su neki od simptoma koji prate ovo stanje od kojeg pati veliki broj ljudi.

Migrena je mnogo više od obične glavobolje. Reč je o kompleksnom neurološkom poremećaju koji može izazvati snažne napade bola, često praćene nizom drugih simptoma. Kod mnogih ljudi napad migrene može trajati satima, pa čak i danima, zbog čega značajno utiče na svakodnevni život i sposobnost obavljanja obaveza.

Bol kod migrene najčešće se javlja na jednoj strani glave i ima pulsirajući karakter. Pored bola, mnogi ljudi osećaju mučninu, povraćanje, kao i izrazitu osetljivost na svetlo, zvuk ili jake mirise. Upravo zbog toga osobe koje imaju napad migrene često traže mirnu i tamnu prostoriju dok simptomi ne počnu da popuštaju.

Kod nekih ljudi migreni prethodi takozvana aura – skup neuroloških simptoma koji se mogu javiti pre početka bola. To mogu biti bljeskovi svetlosti pred očima, zamagljen vid, trnjenje u rukama ili poteškoće sa govorom. Ovi simptomi obično traju kratko, ali predstavljaju upozorenje da se napad približava.

Stručnjaci smatraju da na pojavu migrene utiče kombinacija genetike i faktora iz okoline. Stres, nedostatak sna, hormonske promene, određena hrana ili nagle promene vremena često se navode kao okidači koji mogu pokrenuti napad.

Iako migrena ne može uvek potpuno da se spreči, pravilno vođena terapija i prepoznavanje okidača mogu značajno smanjiti učestalost i jačinu napada. Zbog toga lekari savetuju da se osobe koje imaju česte ili jake glavobolje obrate stručnjaku kako bi dobile odgovarajuću dijagnozu i terapiju.

Autor: S.Paunović