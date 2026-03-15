Simptomi koje mnogi ignorišu: Celijakija može dugo ostati neotkrivena, a šteti organizmu

Autoimuna reakcija na gluten često se maskira kao umor, nadutost ili digestivne smetnje, pa mnogi ljudi ne shvate da imaju ozbiljan problem.

Celijakija je hronična autoimuna bolest u kojoj konzumiranje glutena – proteina koji se nalazi u pšenici, ječmu i raži – izaziva oštećenje tankog creva. Kod obolelih imuni sistem pogrešno reaguje na gluten, što dovodi do upale i oštećenja resica creva, a time se smanjuje sposobnost apsorpcije hranljivih materija.

Simptomi celijakije često su suptilni i lako se pripisuju stresu, umoru ili lošoj ishrani. To uključuje nadutost, bolove u stomaku, dijareju, gubitak težine, ali i anemiju, hronični umor i promene raspoloženja. Upravo zbog ovih nevidljivih simptoma bolest često ostaje nedijagnostikovana godinama.

Pored digestivnih problema, celijakija može izazvati i probleme sa kožom, kostima i zubima, kao i povećati rizik od osteoporoze. Kod dece bolest može usporiti rast i razvoj, dok kod odraslih može dovesti do trajnog oštećenja creva ako se ne prepozna i ne leči na vreme.

Dijagnoza se postavlja kombinacijom krvnih testova i biopsije tankog creva, a jedini efikasan tretman je stroga doživotna bezglutenska ishrana. Promene u ishrani obično brzo ublažavaju simptome i sprečavaju dalje komplikacije.

Zbog toga lekari savetuju da svako ko ima stalne digestivne smetnje, umor ili druge neobjašnjive simptome razmotri testiranje na celijakiju. Rano otkrivanje bolesti omogućava pravovremenu kontrolu i značajno poboljšava kvalitet života.

Autor: S.Paunović