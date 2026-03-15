Pojačava apetit i rizik od šećerne bolesti: 10 razloga zašto je preskakanje obroka opasno

Uvek se govori da je doručak najbitniji obrok dana, ali su ustvari svi obroci bitni. Nažalost, puno devojaka misli da će smršati preskakanjem obroka ili da će biti zdravije, ali kada to radite zapravo štetite svom telu. Ako želiš da ostaneš srećna, zdrava i da imaš energije, ovo je deset razloga zašto ne treba da preskačeš obroke.

Promeniće ti se nivo šećera

Ako ne jedeš redovno, nivo šećera u krvi će ti opasti i osećaćeš se umorno, nervozno i ponekad i malaksalo.

Poremetiće ti se raspoloženje i koncentracija

Tvom mozgu je potrebna glukoza da bi normalno funkcionisao. Kada to ne dobije može da se desi da ćeš se brecati na prijatelje, nećeš biti pozitivna i srećna i imaćeš problema da se skoncentrišeš na stvari koje radiš.

Osećaćeš se umorno

Hrana je gorivo za naša tela i daje nam energiju. Bez nje ne možemo normalno da funkcionišemo i osećaćemo se premoreno koliko god da smo spavali.

Menja ti metabolizam

Možeš sebi da usporiš metabolizam ako preskačeš obroke ili ne jedeš dovoljno hrane (užine se ne računaju kao obrok). Tvom telu je potrebno stalno unošenje hrane da bi što bolje radilo.

Povećava rizik da postaneš dijabetičar

Preskakanje ručka može da poveća nivo glukoze u tvojoj krvi i, ako se to neko vreme dešava, postoji opasnost da ćeš postati dijabetičar. Zbog toga je bitno da imaš tri obroka dnevno – doručak, ručak i večeru (uz užine između ako želiš).

Smanjuje nivo hranljivih sastojaka koje telu trebaju

Trebaju ti vitamini i dok uzimanje vitaminskih tableta može biti korisno to nije zamena za hranu. Moraš jesti raznovrsnu hranu i dovoljno hrane da bi ti telo dobijalo sve što mu je potrebno.

Utiče na krvni pritisak

Kada preskočiš obrok to može da prouzrokuje viši krvni pritisak kog slede mnogi zdravstveni problemi sa kojima je bolje da ne moraš da se boriš.

Stvara probleme pri varenju

Jedan od ključnih razloga bolova u stomaku je preskakanje jela. Osećaj je sličan menstrualnim bolovima (joj!) tako da će te redovni obroci sačuvati od te patnje i pomoći tvom sistemu za varenje da pravilno radi.

Može da napravi probleme kod nužde

Da, to ume da bude vrlo neprijatno. Kada se telo navikne na to da ne vari hranu dovoljno često mišići u stomaku slabe. Kao posledicu ćeš imati problema da svariš hranu i odlasku u wc.

Poremetiće ti glad

Brzo ćeš se zasititi ili ćeš se niodkud u toku dana osećati gladnom jer ne jedeš izbalansirane obroke. Preskakanje obroka ili hronične dijete moju da ti skroz upropaste osećaj za to kada si zapravo gladna. To ti zbunjuje telo i ne dozvoljava mu da radi pravilno.

Autor: A.A.