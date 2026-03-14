Dijeta 30/30/30 je prolećni hit: Žene tvrde da je nije teško držati i da se kilogrami tope sami

Dijeta nazvana 30/30/30 podrazumeva unos 30 grama proteina u prvih 30 minuta od buđenja, nakon čega sledi 30 minuta vežbanja.

Proteini koje uzmete ujutru pomažu u održavanju sabilnog nivoa glukoze, ubrzavaju metabolizam i smanjuju žudnju za određenom hranom do kraja dana.

Obezbediti jutarnje proteine je jednostavno.

Možete pojesti tri tvrdo kuvana jaja sa komadom tosta ili možete popiti smuti sa šoljom i po proteinskog praha.

Proteinski doručak može biti i činija svežeg sira sa voćem, ili sa grčkim jogurtom uz malo putera od kikirikija.

Jutarnje vežbanje

Metod 30/30/30 zahteva kretanje niskog intenziteta što znači da srčani otkucaji treba da ostanu ispod 135 u minuti.

Možete prošetati psa, voziti bicikl, raditi jogu ili lagane vežbe - važno je samo da se krećete.

Hit na mrežama

Dijeta, odnosno režim mršavljenja 30/30/30 je pravi hit na društvenim mrežama. Mnogi zadovoljni korisnici potvrđuju njenu efikasnost.

Mnoge žene govore da im nije bilo teško da drže ovu dijetu, kao i da posle nje nisu imale jo-jo efekat. Isto tako, mnoge žene potvrđuju da se često vraćaju na ovaj jednostavni režim, koji je postao njihov način života.

Autor: D.Bošković