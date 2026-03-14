Dijeta 30/30/30 je prolećni hit: Žene tvrde da je nije teško držati i da se kilogrami tope sami

Dijeta nazvana 30/30/30 podrazumeva unos 30 grama proteina u prvih 30 minuta od buđenja, nakon čega sledi 30 minuta vežbanja.
Proteini koje uzmete ujutru pomažu u održavanju sabilnog nivoa glukoze, ubrzavaju metabolizam i smanjuju žudnju za određenom hranom do kraja dana.
Obezbediti jutarnje proteine je jednostavno.
Možete pojesti tri tvrdo kuvana jaja sa komadom tosta ili možete popiti smuti sa šoljom i po proteinskog praha.
Proteinski doručak može biti i činija svežeg sira sa voćem, ili sa grčkim jogurtom uz malo putera od kikirikija.
Jutarnje vežbanje
Metod 30/30/30 zahteva kretanje niskog intenziteta što znači da srčani otkucaji treba da ostanu ispod 135 u minuti.
Možete prošetati psa, voziti bicikl, raditi jogu ili lagane vežbe - važno je samo da se krećete.
Hit na mrežama
Dijeta, odnosno režim mršavljenja 30/30/30 je pravi hit na društvenim mrežama. Mnogi zadovoljni korisnici potvrđuju njenu efikasnost.
Mnoge žene govore da im nije bilo teško da drže ovu dijetu, kao i da posle nje nisu imale jo-jo efekat. Isto tako, mnoge žene potvrđuju da se često vraćaju na ovaj jednostavni režim, koji je postao njihov način života.
Autor: D.Bošković