Tri mlečna proizvoda koja bi trebalo da izbegavate – ali Srbi ih obožavaju

Dijetolog Darija Rusakova upozorava da pojedini fermentisani mlečni proizvodi mogu imati i negativan uticaj na zdravlje. U nastavku pogledajte i koji.

Mnogi lekari ističu da redovna konzumacija fermentisanih mlečnih proizvoda, koji sadrže bakterije korisne za crevnu mikrofloru, predstavlja važan deo zdravog načina života i pravilne ishrane.

Ipak, nisu svi takvi proizvodi podjednako korisni za organizam.

Dijetolog Darija Rusakova upozorava da pojedini fermentisani mlečni proizvodi mogu imati i negativan uticaj na zdravlje, te je izdvojila nekoliko onih koji zahtevaju poseban oprez.

1. Jogurti sa aditivima

Jogurti sa različitim dodacima često se predstavljaju kao zdrava mlečna opcija, ali u praksi sadrže znatno više ugljenih hidrata nego većina drugih fermentisanih mlečnih proizvoda.

Zbog brojnih aditiva i velike količine šećera, koji može da ometa apsorpciju kalcijuma, ovi proizvodi se po nutritivnom sastavu neretko više približavaju slatkišima nego klasičnim mlečnim proizvodima.

2. Mlečni proizvodi bez masti

Mnogi posežu za proizvodima sa smanjenim sadržajem masti jer veruju da su zdraviji i manje kalorični. Međutim, kod takvih proizvoda se često dodaje skrob kako bi se dobila odgovarajuća tekstura. Skrob je izvor ugljenih hidrata i može povećati kalorijsku vrednost proizvoda.

Pored toga, proizvodi bez masti često ne pružaju dugotrajan osećaj sitosti i mogu doprineti bržem porastu nivoa šećera u krvi, što može podstaći apetit.

3. Masna pavlaka

Pavlaka sa visokim procentom masti, posebno ona sa 25 do 30 odsto mlečne masti, spada među namirnice koje organizam teže vari. Njena prekomerna konzumacija može dodatno opteretiti pankreas i jetru. Ipak, to ne znači da je treba potpuno izbaciti iz ishrane.

Stručnjaci savetuju da se bira pavlaka sa nižim procentom masti, oko 10 do 15 odsto, kako bi se smanjio rizik od probavnih tegoba i opterećenja digestivnog sistema.

Autor: A.A.