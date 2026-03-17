TROVANJE OD PLJESKAVICE NIJE RETKOST: Evo koji simptomi upozoravaju da je hrana bila pokvarena!

Bol u stomaku, mučnina i temperatura mogu se pojaviti već nekoliko sati nakon obroka – stručnjaci upozoravaju na najčešće uzroke trovanja hranom.

Pljeskavica je jedno od najomiljenijih jela na Balkanu, ali ukoliko meso nije pravilno čuvano ili termički obrađeno, može postati ozbiljan zdravstveni rizik. Trovanje hranom često nastaje upravo zbog bakterija koje se razvijaju u mesu koje je stajalo na neadekvatnoj temperaturi ili nije dovoljno pečeno.

Jedan od najčešćih uzroka trovanja hranom su bakterije poput salmonele i ešerihija koli. One se mogu razviti u sirovom ili nedovoljno pečenom mesu, ali i na radnim površinama i priboru koji nisu pravilno očišćeni. Kada dospeju u organizam, mogu izazvati ozbiljne stomačne tegobe.

Simptomi trovanja hranom najčešće se javljaju nekoliko sati nakon obroka. Najčešći su mučnina, povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku i povišena temperatura. U nekim slučajevima može doći i do dehidracije, posebno ako povraćanje i proliv traju duže vreme. Zbog toga lekari savetuju da se simptomi ne ignorišu.

Posebno su osetljive određene grupe ljudi – deca, starije osobe i oni sa oslabljenim imunitetom. Kod njih trovanje hranom može imati ozbiljniji tok, pa je važno potražiti medicinsku pomoć ukoliko simptomi potraju ili se pogoršaju.

Stručnjaci naglašavaju da se većina ovakvih problema može sprečiti pravilnom pripremom hrane. Meso treba čuvati na odgovarajućoj temperaturi, dobro ga termički obraditi i voditi računa o higijeni tokom pripreme. Kada je u pitanju hrana kupljena usput, važno je birati proverena mesta koja poštuju standarde bezbednosti hrane – jer ukusna pljeskavica ne bi smela da se pretvori u zdravstveni problem.

Autor: S.Paunović