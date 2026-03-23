BOL U LEĐIMA NAKON VIŠESATNOG SEDENJA? Evo zašto se javlja i kako ga efikasno ublažiti!

Dugotrajno sedenje u kancelariji može biti tiha opasnost za kičmu – stručnjaci otkrivaju kako zaštititi leđa i sprečiti hronične probleme.

Sve veći broj ljudi provodi veći deo dana sedeći za stolom, radeći na računaru ili u sastancima. Posledica toga je da bol u leđima postaje sve češći problem, a često se javlja već nakon nekoliko sati kontinuiranog sedenja. Iako se na prvi pogled čini bezazlenim, dugotrajna statična poza može ozbiljno opteretiti kičmu i okolne mišiće.

Glavni uzrok bola u leđima nakon sedenja je kičma i pritisak koji se javlja na diskove između pršljenova. Kada sedimo duže vreme, posebno sa pogrbljenim položajem ili neadekvatnom stolicom, diskovi gube elastičnost, mišići leđa i abdomena slabe, a ligamenti postaju napeti. Rezultat je osećaj ukočenosti, peckanja ili oštrog bola u donjem delu leđa.

Osim same kičme, problem može biti i u leđnim mišićima i karličnim mišićima koji gube tonus zbog dugotrajnog sedenja. Slabi mišići više opterećuju kičmu, što može dovesti do hroničnih problema, a ponekad i do išijasa ili diskurs hernije.

Stručnjaci savetuju da se problem može sprečiti jednostavnim promenama u svakodnevnoj rutini. Pravljenje pauza svakih 45–60 minuta, istezanje leđa i vrata, pravilno podešavanje stolice i monitora, kao i povremeno stajanje ili kratke šetnje, značajno smanjuju rizik od bola. Takođe, vežbe jačanja trbušnih i leđnih mišića kod kuće ili u teretani pomažu dugoročno u stabilizaciji kičme.

Bol u leđima nakon višesatnog sedenja nije neizbežan. Uz male promene u navikama i pravilnu brigu o telu, moguće je održati zdravu kičmu, smanjiti ukočenost i sprečiti hronične probleme. Redovna pažnja prema položaju tela i jačanje mišića ključni su za dugoročno zdravlje leđa, čak i u kancelarijskim uslovima.

Autor: S.Paunović