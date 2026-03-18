AKTUELNO

Lifestyle

TESLIN RECEPT ZA DUGOVEČNOST: Genije je ovo jeo SVAKI DAN! Verovao je da jedna voćka 'podmazuje' mozak i čuva fokus (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Krstarica, Foto: Wikipedia.org/Napoleon Sarony ||

Nikola Tesla nije bio samo genije u laboratoriji, već i fanatik discipline kada je ishrana u pitanju.

Dok je svet brujao o njegovim izumima, on je tvrdio da ključ njegove mentalne svežine leži u – JABUCI.

Jabuka kao "pogonsko gorivo" za mozak

Tesla nije jeo da bi se najeo, već da bi nahranio um. Svakog dana, bez izuzetka, jabuka je bila na njegovom meniju. Verovao je da njena kiselost i vlakna:

Čiste organizam od toksina koji usporavaju razmišljanje.

Uklanjaju "maglu u glavi" nakon napornog rada.

Štite neurone i omogućavaju mu da radi do kasno u noć.

Jelovnik genija: Mleko, jaja i post

Tesla je imao specifičnu rutinu: doručkovao je toplo mleko i jaja, večerao lagane supe, a ručak je često preskakao. Kada bi se "zaglavio" u nekom pronalasku, uvodio bi strogi post, oslanjajući se isključivo na vodu i voće. Smatrao je da previše hrane "otupljuje" čoveka, dok lagana ishrana otvara vrata intuiciji.

Njegova mentalna oštrina do duboke starosti, uprkos tome što je spavao samo nekoliko sati, bila je živi dokaz ove teorije koju savremena nauka danas potvrđuje kroz priču o flavonoidima koji štite mozak.

Autor: D.S.

#Fokus

#Mozak

#Nikola Tesla

#Tesla ishrana

#Zanimljivosti

#ishrana genija

#jabuka zdravlje

#recept za dugovečnost

