NE IGNORIŠITE IH: Četiri simptoma tumora na mozgu koje često mešamo sa običnim umorom

Glavobolje su česte i najčešće bezazlene, uzrokovane dehidracijom ili stresom. Ipak, u nekim slučajevima mogu biti signal ozbiljnijeg problema.

Stručnjaci iz udruženja Brain Tumour Charity upozoravaju da je rana dijagnoza ključna, ali da se simptomi često lako pomešaju sa uobičajenim stanjima.

Ovo su simptomi koje lekari savetuju da nikako ne zanemarujete:

1. Specifične glavobolje

Glavobolje povezane sa tumorom na mozgu razlikuju se od običnih:

Često ne prolaze nakon uzimanja lekova protiv bolova.

Jače su ujutru ili se pogoršavaju pri naporu (kašljanje, saginjanje).

S vremenom postaju sve izraženije i učestalije.

2. Mučnina bez jasnog razloga

Osećaj mučnine ili povraćanje, naročito rano ujutru, može biti znak povišenog pritiska unutar lobanje. Ovaj simptom često prati i vrtoglavica.

3. Fizičke poteškoće i gubitak koordinacije



Tumori mogu uticati na pokrete. Obratite pažnju na:

Slabost, utrnulost ili trnce na jednoj strani tela.

Probleme sa ravnotežom.

Kod male dece, alarm je ako dete koje je prohodalo odjednom ponovo počne da puzi.

4. Problemi sa govorom i vidom

Poteškoće u pronalaženju reči, nerazgovetan govor ili nerazumevanje drugih su ozbiljni znaci. Takođe, promene u vidu poput zamagljenja, duplih slika ili "sivila" pred očima pri ustajanju zahtevaju pregled.

VAŽNA NAPOMENA: Lekari naglašavaju da ne treba paničiti. Mnoge od ovih simptoma mogu uzrokovati i manje opasna stanja. Ipak, ako simptomi potraju, menjaju se ili pogoršavaju, obavezno se obratite izabranom lekaru.

Autor: D.S.