UKOČENOST U TELU KOJA MUČI SVE: Evo zašto nastaje i kako je najlakše UBLAŽITI!

Bol u vratu, ramenima ili leđima nije samo znak umora — stručnjaci otkrivaju šta zaista izaziva ukočenost.

Ukočenost tela postala je svakodnevni problem mnogih, naročito onih koji provode sate za računarom ili u kolima. Osim neprijatnog osećaja, može uticati na raspoloženje, koncentraciju i san. Ali da li znate šta je pravi razlog zašto vaše telo otkazuje poslušnost ujutru ili posle dugog sedenja?

Najčešći uzroci ukočenosti su napetost mišića, loše držanje, stres i manjak kretanja. Mišići koji su konstantno zategnuti ili nepravilno opterećeni s vremenom postaju tvrdi i nefleksibilni. To se naročito primećuje u vratu, ramenima i donjem delu leđa.

Jedan od najjednostavnijih načina da ublažite ukočenost jeste kombinacija kratkih vežbi istezanja i pravilnog držanja. Čak i 5 minuta istezanja nekoliko puta dnevno može značajno smanjiti napetost. Pritom, važno je fokusirati se na ramena, vrat i karlični deo, jer su to oblasti koje najviše pate zbog modernog načina života.

Osim vežbi, stručnjaci savetuju i adekvatnu hidrataciju, toplu kupku ili masažu, ali i redovne pauze tokom rada. Mala promena navika — poput ustajanja svakih sat vremena i razgibavanja — može dugoročno sprečiti hroničnu ukočenost.

Ukočenost nije samo znak umora — ona je poruka tela da mu treba pokret, pažnja i oporavak. Pravilno istezanje, svesno držanje i kratki trenuci relaksacije mogu učiniti čuda, pa sledeći put kad vas telo “blokira”, setite se: jednostavne promene donose velike rezultate.

Autor: S.Paunović