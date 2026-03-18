Hod otkriva kako se ljudi osećaju: Evo šta znači kad neko JAKO MAŠE RUKAMA

Način na koji ljudi hodaju može da otkrije njihove emocije, pokazala je nova studija istraživača iz Japana.
Zamah ruku i nogu posebno ukazuje na osećanja - veći zamah povezan je sa besom, dok manji zamah signalizira strah ili tugu.
Istraživači su zamolili volontere da pogode emocije ljudi na osnovu video-snimaka hoda. U eksperimentima, glumci su hodali dok su se prisećali događaja koji su izazvali bes, sreću, strah ili tugu.
Snimci su prikazivali samo pokrete tela, bez izraza lica ili drugih znakova, a posmatrači su uspešno prepoznali emocije, navodi se.
U drugom eksperimentu, naučnici su manipulisali video-zapisima da bi povećali ili smanjili zamah ruku i nogu.
Ispitanici su agresivnije hodanje doživeli kao ljutnju, dok su slabiji pokreti povezivali sa tugom ili strahom.
Primena u različitim oblastima
"Hodanje je jedan od najpoznatijih i najbolje uvežbanih pokreta celog tela, pa promene u emocionalnom stanju prirodno utiču na način kretanja", rekla je autorka studije sa Međunarodnog instituta za napredna istraživanja telekomunikacija u Kjotu, Mina Vakabajaši.
Studija naglašava da tumačenje emocija na osnovu pokreta može da pomogne ljudima da brzo razumeju druge u društvenim situacijama, čak i iz daljine.
Naučnici takođe vide potencijalne primene u nadzornim sistemima i nosivim uređajima koji prate mentalno stanje.
Slična istraživanja u Teksasu pokazala su da algoritmi mašinskog učenja mogu delimično da predvide ljutnju, tugu, radost i strah na osnovu hoda.
Autor: S.M.