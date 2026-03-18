Hod otkriva kako se ljudi osećaju: Evo šta znači kad neko JAKO MAŠE RUKAMA

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com

Način na koji ljudi hodaju može da otkrije njihove emocije, pokazala je nova studija istraživača iz Japana.

Zamah ruku i nogu posebno ukazuje na osećanja - veći zamah povezan je sa besom, dok manji zamah signalizira strah ili tugu.

Istraživači su zamolili volontere da pogode emocije ljudi na osnovu video-snimaka hoda. U eksperimentima, glumci su hodali dok su se prisećali događaja koji su izazvali bes, sreću, strah ili tugu.

Snimci su prikazivali samo pokrete tela, bez izraza lica ili drugih znakova, a posmatrači su uspešno prepoznali emocije, navodi se.

U drugom eksperimentu, naučnici su manipulisali video-zapisima da bi povećali ili smanjili zamah ruku i nogu.

Ispitanici su agresivnije hodanje doživeli kao ljutnju, dok su slabiji pokreti povezivali sa tugom ili strahom.

Primena u različitim oblastima

"Hodanje je jedan od najpoznatijih i najbolje uvežbanih pokreta celog tela, pa promene u emocionalnom stanju prirodno utiču na način kretanja", rekla je autorka studije sa Međunarodnog instituta za napredna istraživanja telekomunikacija u Kjotu, Mina Vakabajaši.

Studija naglašava da tumačenje emocija na osnovu pokreta može da pomogne ljudima da brzo razumeju druge u društvenim situacijama, čak i iz daljine.

Naučnici takođe vide potencijalne primene u nadzornim sistemima i nosivim uređajima koji prate mentalno stanje.

Slična istraživanja u Teksasu pokazala su da algoritmi mašinskog učenja mogu delimično da predvide ljutnju, tugu, radost i strah na osnovu hoda.

Autor: S.M.

