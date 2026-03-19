Ovo svi rade pre spavanja, a ne znaju da sabotiraju sopstveni život: Jedna navika menja sve!

Stručnjaci upozoravaju da mala promena u večernjoj rutini može drastično poboljšati raspoloženje, energiju i uspeh.

Većina ljudi ima ustaljene večernje rituale kojih se drži gotovo automatski, ne razmišljajući o njihovim posledicama. Ipak, upravo te sitne navike često imaju ogroman uticaj na kvalitet sna, mentalno zdravlje i ukupnu produktivnost. Jedna od najčešćih grešaka jeste nekontrolisano korišćenje telefona neposredno pre spavanja.

Plavo svetlo koje emituju ekrani dokazano remeti proizvodnju melatonina, hormona koji reguliše san. Kada mozak ostaje budan zbog konstantnih stimulacija, telo ne dobija signal da je vreme za odmor. Rezultat je lošiji san, umor već sledećeg dana i smanjena koncentracija.

Osim fizičkih posledica, tu je i psihološki aspekt. Beskonačno skrolovanje kroz društvene mreže često dovodi do poređenja sa drugima, stvaranja pritiska i osećaja nezadovoljstva. Umesto da se opustimo, ulazimo u stanje blage anksioznosti koje se prenosi i na naredni dan.

Stručnjaci savetuju jednostavnu, ali efikasnu promenu – isključivanje svih ekrana najmanje 30 minuta pre odlaska u krevet. Taj period može se iskoristiti za čitanje, lagano istezanje ili planiranje narednog dana. Na taj način mozak dobija signal da uspori, a telo se prirodno priprema za san.

Iako deluje bezazleno, ova mala promena može doneti velike rezultate. Kvalitetniji san znači više energije, bolju koncentraciju i stabilnije raspoloženje. Upravo zato, večernje navike nisu sitnica – one su temelj svakodnevnog funkcionisanja i dugoročnog zadovoljstva životom.

Autor: S.Paunović