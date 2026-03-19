OVO OBAVEZNO URADITE ČIM USTRENETE: Trik od 30 sekundi koji budi metabolizam i 'ispira' toksine iz tela!

Izvor: Pink.rs

Jutarnja rutina nije samo stvar navike, već ključni trenutak za vaš hormonalni balans. Većina ljudi pravi kardinalnu grešku – čim progledaju, posežu za šoljom crne kafe ili, još gore, odmah proveravaju telefon, što telo dovodi u stanje trenutnog stresa.

RESTART ORGANIZMA U JEDNOM KORAKU

Nutricionisti i lekari su saglasni: prva stvar koju vaše telo treba da dobije nakon 8 sati sna nije kofein, već hidratacija sa "turbo" dodatkom.

Šta treba da uradite?

Pre nego što skuvate kafu, u čašu mlake vode iscedite pola limuna i dodajte prstohvat morske soli.

Zašto ovo radi?

Buđenje nadbubrežne žlezde: So pomaže u regulaciji kortizola (hormona stresa) koji je ujutru najviši.

Ispiranje jetre: Limunska kiselina podstiče rad jetre koja je tokom noći naporno radila na detoksikaciji.

STOP nadutosti: Ova kombinacija pokreće creva i sprečava onaj neprijatan osećaj težine u stomaku koji nas prati tokom dana.

DOKTORSKI SAVET: Sačekajte bar 20 minuta nakon ove čaše pre nego što popijete prvu kafu. Vaš želudac će vam biti zahvalan, a nivo energije će biti stabilan satima, bez onog čuvenog "pada" oko podneva.

Autor: D.Stankov

