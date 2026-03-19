STALNO ISPUŠTATE VETROVE? Lekari otkrivaju šta to govori o vašem zdravlju – Jedna stvar je ključna!

Ljudi u proseku ispuštaju vetrove više od dvadeset puta dnevno, a da toga uglavnom nisu ni svesni. Pojačanu flatulenciju primetićete tek kada počne da se događa znatno češće od vašeg uobičajenog ritma, što može podstaći pitanja o zdravlju.

Iako mogu biti neprijatni, vetrovi su zapravo normalan deo probave, ističe za Parade dr Pornčai Lilasindžaroen, gastroenterolog poznatiji kao dr Li. "Svi ispuštaju vetrove", kaže on.

Zašto je ispuštanje vetrova normalno

Dr Li opisuje probavni sistem kao dugačku, vijugavu cev. "Hrana i tečnosti ulaze, a otpad izlazi u obliku urina, stolice i gasova", objašnjava on. Gas nastaje kada bakterije u crevima razgrađuju i fermentišu hranu, naročito vlakna, u debelom crevu. Flatulencija, odnosno ispuštanje vetrova, način je na koji se telo rešava tih gasova.

"Oslobađanjem gasa telo jednostavno smanjuje pritisak", kaže dr Li. "Kada gas ne bi izlazio, nakupljao bi se u probavnom traktu i uzrokovao neprijatnu nadutost i pritisak."

Ne postoji tačno određen broj ispuštanja vetrova koji bi se smatrao normalnim. Ipak, jedna nedavna studija pokazala je da zdrave odrasle osobe mogu ispustiti vetrove u proseku 32 puta dnevno. Najvažnije je znati šta je uobičajeno za vas, jer svako ima svoj osnovni nivo.

Šta uzrokuje gasove

Vetrovi su zapravo znak zdravog probavnog sistema i pokazuju da crevne bakterije, odnosno mikrobiom, rade svoj posao kako treba, kaže dr Brinta Vasagar, lekarka opšte medicine. Gas koji ispuštamo je kombinacija vazduha koji progutamo dok jedemo ili razgovaramo, kao i gasa koji nastaje fermentacijom ugljenih hidrata u debelom crevu.

Hrana bogata vlaknima, mahunarke ili mlečni proizvodi češće uzrokuju gasove. Brzina kojom se hrana kreće kroz probavni sistem takođe može uticati na količinu proizvedenog gasa. "Taj crevni gas može se osloboditi podrigivanjem ili ispuštanjem vetrova", kaže dr Trivedi. "Čak i u normalnim količinama, kod nekih može uzrokovati nadutost i nelagodnost u stomaku."

Kada se obratiti lekaru

Ako primetite promene u odnosu na ono što je za vas "normalno", razgovarajte sa svojim lekarom. Lekaru se svakako treba obratiti ako uz pojačane vetrove imate i nove ili pogoršane bolove u stomaku, nadutost, promene u navikama pražnjenja creva, krv u stolici ili neobjašnjiv gubitak težine.

"Gasovi koji značajno ometaju svakodnevni život ili udobnost takođe zahtevaju lekarsku procenu", upozorava dr Li. Lekar će obaviti fizički pregled, razgovarati o simptomima, a prema potrebi može zatražiti i analize krvi ili stolice.

Autor: D.S.