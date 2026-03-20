DOKTORI OTKRIVAJU: Ovo je 5 najbolnijih operacija na svetu! Oporavak je gori od samog zahvata, a jedna procedura se radi 'NA ŽIVO'

Operacije su danas znatno napredovale i često su manje bolne nego ranije, ali i dalje mogu izazvati veliku nelagodnost, naročito tokom oporavka. Doktor primarne zdravstvene zaštite, dr Din Egit (Dean Eggitt), izdvojio je za Daily Mail neke od najtežih zahvata kada je u pitanju intenzitet bola.

"Iako svako bol doživljava drugačije, definitivno postoje zahvati koji su bolniji od drugih, poput fuzije kičme, operacije na otvorenom grudnom košu i potpune zamene kolena", istakao je on. Dodao je da takvi zahvati zahvataju kosti i nerve, te da oporavak, koji uključuje fizioterapiju, često može biti bolniji od same operacije.

Evo koje je zahvate dr Egit izdvojio kao najteže:

1. Biopsija koštane srži

Biopsija koštane srži uključuje uzimanje uzorka iz unutrašnjosti kosti pomoću igle dok je pacijent budan. Iako se koristi lokalni anestetik, pacijenti mogu osetiti neprijatno "povlačenje", a nakon zahvata se često javljaju bol, modrice i ubodna rana koja može biti osetljiva danima.

2. Lumbalna punkcija

Lumbalna ili spinalna punkcija podrazumeva ubadanje igle u kičmu radi uzimanja cerebrospinalne tečnosti ili primene anestezije. Pacijent je budan tokom postupka, a nakon njega se mogu pojaviti jake glavobolje, krvarenja, otoci, bolovi u leđima, pa čak i oštećenja nerava sa ozbiljnijim posledicama.

3. Operacija na otvorenom srcu

Ova operacija se izvodi pod opštom anestezijom, ali uključuje otvaranje grudnog koša (sečenje grudne kosti) kako bi se pristupilo srcu. Zbog toga je oporavak dugotrajan i može trajati i do 12 nedelja. Zahvaćeni su grudna kost i ligamenti, što doprinosi ekstremnom bolu tokom zaceljivanja.4.

Histeroskopija

Histeroskopija je zahvat pri kojem se instrument uvodi u matericu radi pregleda njene unutrašnjosti. Mnoge pacijentkinje opisuju ovaj pregled kao "nepodnošljiv", zbog čega lekari sve češće preporučuju korišćenje lokalne ili čak opšte anestezije kako bi se izbegla trauma.

5. Potpuna zamena kolena (Totalna endoproteza)

Potpuna zamena kolena je čest zahvat, ali i vrlo bolan jer uključuje osetljive zglobove koji nose težinu tela. Oporavak zahteva aktivno učešće pacijenta kroz vežbe koje su same po sebi bolne.

"Najbolje što možete da uradite jeste da se pripremite unapred. Ne razmišljajte samo o lekovima, već i o položaju sedenja, spavanja i dnevnim aktivnostima", savetuje dr Egit, uz upozorenje da je zahvat izuzetno traumatičan i za kosti i za nerve.

Autor: D.S.