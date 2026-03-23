Kičma ili bubrezi? Gde tačno boli kamen i koja 3 znaka su alarm za hitnu pomoć

Kamen u bubregu izaziva najjače bolove koje čovek može da doživi. Prepoznajte na vreme jasne simptome i izbegnite opasne komplikacije.

Svako ko je bar jednom doživeo kamen u bubregu reći će vam da je to jedno od najtežih iskustava sa kojima se ljudsko telo susreće. Taj snažan, oštar udarac u slabine često vas baci na kolena pre nego što uopšte shvatite šta se dešava.

Mnogi u početku misle da su nezgodno spavali, podigli pretežak teret ili prehladili donji deo leđa, pa krivicu olako prebacuju na kičmu. Ipak, postoji sasvim jasna i precizna razlika koja vam može spasiti sate nepotrebne agonije. Rešenje se krije u prepoznavanju specifične putanje kojom se bol kreće i praćenju pratećih telesnih signala koji nikada ne prate običan spazam mišića.

Kičma ili bubrežni kamenac: Kako da napravite razliku bez greške?

Često se dešava da se običan spazam leđnih mišića pomeša sa početkom ozbiljnog zdravstvenog problema. Bol u kičmi, bilo da potiče od diskus hernije ili išijasa, obično reaguje na promenu položaja vašeg tela. Ako se pažljivo protegnete, legnete na tvrdu podlogu ili promenite ugao sedenja, osetićete barem blago i privremeno olakšanje. Takođe, bol u mišićima je često tup i koncentrisan u jednoj tački.

Sa druge strane, bol od kamena je surov i nemilosrdan. Ne postoji poza u kojoj ćete osetiti mir. Možete šetati, savijati se, klečati ili ležati, ali probadanje neće popustiti ni na sekund. On počinje veoma duboko u slabinama, tik ispod rebara, i širi se u nepravilnim, ali izuzetno jakim talasima. Zbog toga je pacijentima tokom napada nemoguće da ostanu mirni, pa stalno koračaju i traže položaj koji ne postoji.

Gde tačno boli kamen u bubregu?

Kamen u bubregu izaziva oštar, grčevit bol koji počinje u donjem delu leđa ili boku. Zatim se polako spušta prema donjem stomaku i preponama, a često ga prati snažna mučnina i potreba za učestalim mokrenjem.

Tri jasna znaka da je napad bubrega počeo

Kada sitni kristali krenu kroz mokraćne kanale, vaše telo pali sve dostupne alarme. Kako navodi pregledna studija objavljena u časopisu „Surgical Clinics of North America“, kamen u bubregu najčešće se manifestuje kroz akutni bol u boku ili abdomenu, koji može biti praćen mučninom i povraćanjem.

Mokraćni kanali su izuzetno osetljive i uske cevi. Kada tvrdi kristal zapne, oni pokušavaju da ga istisnu snažnim grčenjem. Taj biološki proces izaziva klasične simptome bubrežnog kamenca koje apsolutno ne smete ignorisati.

Obratite pažnju na sledeće signale koje vam telo jasno šalje:

Iznenadni i oštri talasi probadanja u donjem delu stomaka koji ne prestaju satima.

Vidljivi tragovi krvi u mokraći, koji nastaju zbog grebanja osetljive sluzokože mokraćnih kanala.

Jaka mučnina praćena povraćanjem, jer su nervni putevi bubrega i sistema za varenje anatomski blisko povezani.

Konstantan osećaj pritiska u bešici i lažni nagon za mokrenjem, čak i kada znate da je bešika sasvim prazna.

Hitne situacije: Kada morate odmah krenuti kod lekara?

Većina manjih kristala i pesak u bubrezima može izaći spontano uz adekvatnu hidrataciju, utopljavanje i lekove protiv bolova.

Međutim, postoje krizni trenuci kada kućno lečenje prestaje da bude opcija. Ako vam telesna temperatura naglo skoči i osetite snažnu groznicu praćenu drhtavicom, to jasno ukazuje na razvoj infekcije iza blokade. Infekcija u kombinaciji sa blokiranim urinom je stanje koje zahteva brzu medicinsku intervenciju.

Takođe, ukoliko bol postane toliko intenzivan da ne možete da zadržite ni kap vode u stomaku zbog neprestanog povraćanja, rizikujete brzu i opasnu dehidrataciju.

Treći znak za hitan odlazak lekaru je potpuni prestanak mokrenja ili izuzetno otežano pražnjenje bešike uz ogromne bolove. To znači da je kanal u potpunosti blokiran, što može dugoročno oštetiti funkciju samog organa. U ovakvim situacijama ne čekajte jutro, odmah potražite stručnu medicinsku pomoć.

Autor: A.A.