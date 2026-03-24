VOĆE KOJE ČUVA VID I KOŽU: Saznajte zašto su kajsije nezaobilazan saveznik vašeg zdravlja ovog leta!

Konzumacija kajsija telu obezbeđuje vlakna i vitamin C, čime se podstiče zdravlje probave i kože. Sveže kajsije pomažu i u održavanju hidratacije jer sadrže čak 85% vode, dok bi sušene trebalo konzumirati sa oprezom ako pazite na nivo šećera u krvi, piše Health.com.

Bogate vlaknima za zdravu probavu

Jedan od ključnih nutrijenata u kajsijama su vlakna. Jedna šolja svežih kajsija sadrži 3,1 gram vlakana, što je gotovo 11% preporučenog dnevnog unosa. Sadržaj vlakana je ravnomerno podeljen na rastvorljiva i nerastvorljiva, a obe vrste su važne za zdravlje digestivnog sistema.

Rastvorljiva vlakna omekšavaju stolicu i olakšavaju joj prolazak kroz creva, dok nerastvorljiva vlakna daju stolici volumen, podstičući redovnu probavu i sprečavajući zatvor. Vlakna takođe doprinose smanjenju nivoa holesterola, regulaciji šećera u krvi i dužem osećaju sitosti.

Izvor vitamina C za imunitet i zdravlje kože

Jedna šolja kajsija sadrži oko 15 miligrama vitamina C, što čini 17% preporučenog dnevnog unosa. Vitamin C je važan nutrijent za različite aspekte zdravlja, naročito za imunitet i kožu. On podržava i urođeni i stečeni imunitet u odbrani od štetnih patogena.

Osim toga, pomaže u sintezi kolagena, važne komponente vezivnog tkiva. Budući da je i koža deo našeg imunološkog sistema, blagotvorni efekti vitamina C na zdravlje kože ujedno jačaju i celokupni imunitet.

Nutrijenti ključni za zdravlje očiju

Poznato je da je šargarepa dobra za vid, a isto važi i za kajsije. Njihova zajednička narandžasta boja potiče od sličnih nutrijenata. Kajsije su dobar izvor vitamina A (skupina retinoida rastvorljivih u mastima), koji je najpoznatiji po svojoj ulozi u očuvanju zdravlja očiju. Vitamin A je ključni deo rodopsina, proteina u očima koji im pomaže da reaguju na svetlost.

Takođe igra ulogu u optimalnom funkcionisanju rožnjače i konjunktivalnih membrana. Uz vitamin A, vitamin C u kajsijama pomaže u zaštiti od katarakte i usporava napredovanje makularne degeneracije povezane sa starenjem.

Snažni antioksidansi za celokupno zdravlje

Kajsije su odličan izvor antioksidanasa, uključujući vitamine C i A, kao i beta-karoten. Bogate su i fenolnim jedinjenjima koja se povezuju sa manjim rizikom od raka i kardiovaskularnih bolesti. Antioksidansi pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala koji uzrokuju oksidativni stres u telu.

Oksidativni stres se povezuje sa bolestima poput dijabetesa, Alchajmerove i Parkinsonove bolesti, kao i određenim srčanim oboljenjima.

Pomažu u održavanju hidratacije

Hidrataciju ne obezbeđuje samo voda; voće i povrće su takođe odličan izvor tečnosti. Kajsije sadrže oko 85% vode, pa osim važnih nutrijenata, pružaju i potrebnu hidrataciju. Dovoljan unos vode pomaže u regulaciji telesne temperature, podmazivanju zglobova i uklanjanju toksina iz organizma. Napomena: ovo se odnosi samo na sveže kajsije, jer su sušene dehidrirane.

Nutritivna vrednost jedne sveže kajsije (35 g)

- Kalorije: 17

- Masti: 0,14 g

- Ugljeni hidrati: 3,9 g

- Vlakna: 0,7 g

- Proteini: 0,5 g

- Vitamin C: 3,5 mg

- Vitamin A: 33,6 mcg

Rizici konzumacije i saveti za dijabetičare

Sušene kajsije su koncentrisana verzija svežih, što znači da sadrže više ugljenih hidrata u manjem volumenu. Zbog toga osobe sa dijabetesom treba da budu opreznije. Preporuka je da se kajsije uvek kombinuju sa izvorom masti ili proteina (poput oraha, lešnika ili sira) kako bi se sprečili nagli skokovi šećera u krvi.

Takođe, kod kupovine suvih kajsija obavezno proverite deklaraciju da biste bili sigurni da im nije dodat veštački šećer.

Autor: D.S.