Behterevljeva bolest: kako prepoznati simptome i sačuvati pokretljivost!

Hronična autoimuna bolest koja utiče na kičmu i zglobove može ozbiljno ograničiti svakodnevicu. Pravilne navike, vežbe i rana dijagnoza ključni su za kvalitetan život.

Behterevljeva bolest, poznata i kao ankilozirajući spondilitis, je autoimuna bolest koja izaziva upalu kičme i velikih zglobova. Upala može dovesti do ukočenosti i smanjene pokretljivosti, a simptomi se često pojavljuju postepeno, najčešće kod mladih ljudi između 20. i 40. godine života. Rana dijagnoza omogućava da se bolest drži pod kontrolom i spreče trajne promene na zglobovima.

Glavni znakovi Behterevljeve bolesti uključuju bol i ukočenost u donjem delu leđa, naročito ujutru ili posle dužeg mirovanja, bol u kukovima i ramenima, umor, kao i povremenu upalu očiju. Simptomi mogu biti blagi u početku, pa ih mnogi pripisuju napornom danu ili lošem držanju, što odlaže dijagnozu.

Fizička aktivnost je ključna za očuvanje pokretljivosti i smanjenje ukočenosti. Vežbe istezanja, pilates, lagano plivanje i šetnje pomažu zglobovima i kičmi da ostanu fleksibilni. Redovna rutina vežbi smanjuje bol, poboljšava držanje i povećava energiju. Stručnjaci ističu da je doslednost važnija od intenziteta – čak i 10 minuta istezanja dnevno donosi rezultate.

Ishrana bogata antiinflamatornim namirnicama može pomoći u kontroli simptoma. Voće, povrće, riba bogata omega-3 masnim kiselinama i integralne žitarice podržavaju opšte zdravlje i smanjuju upale. Izbegavanje prekomernog unosa prerađene hrane i šećera takođe doprinosi boljoj pokretljivosti i energiji.

Redovni pregledi kod reumatologa, laboratorijski testovi i terapija lekovima koji smanjuju upalu ključni su za sprečavanje komplikacija. Rana i pravilna terapija može značajno odložiti napredovanje bolesti i sačuvati pokretljivost. Pored toga, važna je i svakodnevna pažnja na držanje, ergonomiju pri radu i kvalitetan san.

Behterevljeva bolest može značajno uticati na svakodnevni život, ali pravilna dijagnoza, terapija, vežbe i zdrave životne navike mogu sačuvati pokretljivost i kvalitet života. Slušanje svog tela, doslednost u vežbanju i fokus na antiinflamatornu ishranu čine najveću razliku, pomažući da bolest ne diktira vašu svakodnevicu.

Autor: S.Paunović