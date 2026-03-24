2 rana znaka raka mozga: Ove simptome niko ne povezuje sa tumorom, a trebalo bi

Rak mozga jedna je od bolesti koje je najteže otkriti u ranoj fazi, no novo istraživanje upozorava na dva važna znaka upozorenja koja ljudi često zanemaruju. Rano prepoznavanje simptoma presudno je jer, kao i kod većine zloćudnih bolesti, znatno povećava šanse za preživljavanje i smanjuje smrtnost za oko 28 odsto.
Ipak, razlikovati simptome tumora od svakodnevnih tegoba često nije lako, zbog čega se samo mali broj tumora otkrije na vreme. U studiji objavljenoj u časopisu PLOS ONE doktorka Laura Stenden razgovarala je s pacijentima kojima je dijagnostikovan tumor na mozgu i otkrila niz ranih simptoma koje su i sami pacijenti, ali i lekari, često zanemarivali, piše Unilad.
Utrnulost i trnci
Iako utrnulost ili trnci nisu neuobičajeni, posebno nakon sedenja u neudobnom položaju, treba obratiti pažnju ako se takav osećaj ponavlja i javlja u različitim, naizgled nepovezanim delovima tela. U tom slučaju preporučuje se razgovor s lekarom.
Stenden je navela da su "neki ljudi prijavili trnce ili utrnulost koji su se premeštali po telu". Dodala je i da je razgovarala s dvoje pacijenata koji su simptome osećali isključivo na jednoj strani tela. Jedan od njih opisao je to ovako: "Polovina donje desne strane lica, polovina jezika i polovina unutrašnjosti usta."
Prema njenim rečima, do toga može doći kada tumor zahvati delove mozga odgovorne za čula ili motoričku kontrolu, odnosno područja koja šalju i primaju signale prema ostatku tela. Iako se isti simptom može javiti i kod slabije cirkulacije, migrena ili ukliještenog nerva, Stenden upozorava da svaki novi simptom, posebno ako zahvata samo jednu stranu tela, treba shvatiti ozbiljno i javiti se lekaru.
Osećaj zbunjenosti
Osećaj smušenosti ili zbunjenosti može se javiti iz više razloga i često je povezan sa naizgled uobičajenim stanjima, primera radi kao posledica gripa ili druge infekcije. No ponekad može upućivati i na to da se u mozgu događa nešto ozbiljnije.
Nekoliko ispitanika u studiji reklo je da su osećali "opštu zamućenost", odnosno da su imali poteškoća s koncentracijom, jasnim razmišljanjem i pamćenjem. Stenden je prenela iskustvo jedne osobe kojoj je dijagnoza promakla upravo zato što je zbog smušenosti zaboravila da je uopšte zakazala pregled kod lekara.
Mnogi takve simptome olako pripisuju svakodnevnim okolnostima poput menopauze, manjka sna ili stresa. Član porodice jednog pacijenta rekao je istraživačici: "Kad su se simptomi pojavili, odgovor je bio: ‘Prolazi kroz menopauzu.’" Ipak, ako se osećaj smušenosti javlja zajedno s drugim promenama, na primer, problemima s vidom ili govorom, potrebno je potražiti lekarski savet.
Uobičajeni simptomi raka mozga
Postoji i niz drugih simptoma koji se mogu javiti kod različitih vrsta tumora mozga i koji, posebno ako traju duže ili se pojavljuju zajedno, mogu upućivati na ozbiljan problem. Pojava samo jednog simptoma ne znači nužno da je reč o tumoru, no ako ih je više, svakako je razlog za odlazak lekaru.
Simptomi raka mozga, prema Klinici Mayo:
glavobolja ili osećaj pritiska u glavi, posebno ujutru
glavobolje koje postaju sve češće i jače
glavobolje nalik tenzijskim glavoboljama ili migrenama
mučnina i povraćanje
smetnje s vidom, poput zamućenog ili dvostrukog vida
gubitak perifernog vida
problemi sa sluhom
gubitak čula ili slabost u ruci ili nozi
poteškoće s ravnotežom
poteškoće s govorom
vrtoglavica
osećaj okretanja prostora (vertigo)
izražen umor
zbunjenost u svakodnevnim situacijama
problemi s pamćenjem
teškoće u praćenju jednostavnih uputstva
promene ličnosti ili ponašanja
napadi, posebno kod osoba koje ih ranije nisu imale
pojačan osećaj gladi
dobijanje na težini
Autor: A.A.