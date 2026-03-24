2 rana znaka raka mozga: Ove simptome niko ne povezuje sa tumorom, a trebalo bi

Rak mozga jedna je od bolesti koje je najteže otkriti u ranoj fazi, no novo istraživanje upozorava na dva važna znaka upozorenja koja ljudi često zanemaruju. Rano prepoznavanje simptoma presudno je jer, kao i kod većine zloćudnih bolesti, znatno povećava šanse za preživljavanje i smanjuje smrtnost za oko 28 odsto.

Ipak, razlikovati simptome tumora od svakodnevnih tegoba često nije lako, zbog čega se samo mali broj tumora otkrije na vreme. U studiji objavljenoj u časopisu PLOS ONE doktorka Laura Stenden razgovarala je s pacijentima kojima je dijagnostikovan tumor na mozgu i otkrila niz ranih simptoma koje su i sami pacijenti, ali i lekari, često zanemarivali, piše Unilad.

Utrnulost i trnci

Iako utrnulost ili trnci nisu neuobičajeni, posebno nakon sedenja u neudobnom položaju, treba obratiti pažnju ako se takav osećaj ponavlja i javlja u različitim, naizgled nepovezanim delovima tela. U tom slučaju preporučuje se razgovor s lekarom.

Stenden je navela da su "neki ljudi prijavili trnce ili utrnulost koji su se premeštali po telu". Dodala je i da je razgovarala s dvoje pacijenata koji su simptome osećali isključivo na jednoj strani tela. Jedan od njih opisao je to ovako: "Polovina donje desne strane lica, polovina jezika i polovina unutrašnjosti usta."

Prema njenim rečima, do toga može doći kada tumor zahvati delove mozga odgovorne za čula ili motoričku kontrolu, odnosno područja koja šalju i primaju signale prema ostatku tela. Iako se isti simptom može javiti i kod slabije cirkulacije, migrena ili ukliještenog nerva, Stenden upozorava da svaki novi simptom, posebno ako zahvata samo jednu stranu tela, treba shvatiti ozbiljno i javiti se lekaru.

Osećaj zbunjenosti

Osećaj smušenosti ili zbunjenosti može se javiti iz više razloga i često je povezan sa naizgled uobičajenim stanjima, primera radi kao posledica gripa ili druge infekcije. No ponekad može upućivati i na to da se u mozgu događa nešto ozbiljnije.

Nekoliko ispitanika u studiji reklo je da su osećali "opštu zamućenost", odnosno da su imali poteškoća s koncentracijom, jasnim razmišljanjem i pamćenjem. Stenden je prenela iskustvo jedne osobe kojoj je dijagnoza promakla upravo zato što je zbog smušenosti zaboravila da je uopšte zakazala pregled kod lekara.

Mnogi takve simptome olako pripisuju svakodnevnim okolnostima poput menopauze, manjka sna ili stresa. Član porodice jednog pacijenta rekao je istraživačici: "Kad su se simptomi pojavili, odgovor je bio: ‘Prolazi kroz menopauzu.’" Ipak, ako se osećaj smušenosti javlja zajedno s drugim promenama, na primer, problemima s vidom ili govorom, potrebno je potražiti lekarski savet.

Uobičajeni simptomi raka mozga

Postoji i niz drugih simptoma koji se mogu javiti kod različitih vrsta tumora mozga i koji, posebno ako traju duže ili se pojavljuju zajedno, mogu upućivati na ozbiljan problem. Pojava samo jednog simptoma ne znači nužno da je reč o tumoru, no ako ih je više, svakako je razlog za odlazak lekaru.

Simptomi raka mozga, prema Klinici Mayo:

glavobolja ili osećaj pritiska u glavi, posebno ujutru

glavobolje koje postaju sve češće i jače

glavobolje nalik tenzijskim glavoboljama ili migrenama

mučnina i povraćanje

smetnje s vidom, poput zamućenog ili dvostrukog vida

gubitak perifernog vida

problemi sa sluhom

gubitak čula ili slabost u ruci ili nozi

poteškoće s ravnotežom

poteškoće s govorom

vrtoglavica

osećaj okretanja prostora (vertigo)

izražen umor

zbunjenost u svakodnevnim situacijama

problemi s pamćenjem

teškoće u praćenju jednostavnih uputstva

promene ličnosti ili ponašanja

napadi, posebno kod osoba koje ih ranije nisu imale

pojačan osećaj gladi

dobijanje na težini

Autor: A.A.