Svi koji se bude usred noći PRAVE ISTU GREŠKU: Kako da izađete iz začaranog kruga koji vas iscrpljuje?

Verovatno to radite nesvesno.

Ako se često budite usred noći, moguće je da nesvesno radite stvari koje dodatno pogoršavaju problem. Specijalistkinja za nesanicu Ketrin Pinkhem objašnjava da je reč o takozvanoj „nesanici održavanja sna“, koja se često povezuje sa anksioznošću, bolom ili hormonskim promenama. Iako uzroci mogu biti različiti, problem lako prerasta u začarani krug koji vas iscrpljuje tokom dana.

Jedna od najčešćih grešaka dešava se odmah nakon buđenja - proveravanje vremena i briga zbog sna.

„Kada se probudimo, većina ljudi prvo pogleda na sat, a to pokreće niz misli: da li smo dovoljno spavali, kako ćemo izdržati sutra i slično“, objašnjava Pinkhem.

Telo pamti loše navike

U tom trenutku telo reaguje kao da je u opasnosti i aktivira reakciju „bori se ili beži“, što nas dodatno razbudi i otežava ponovno uspavljivanje. Stručnjaci ističu da telo pamti obrasce ponašanja, ali ne pravi razliku između dobrih i loših.

„Kada jednom usvojite obrazac koji ne funkcioniše, važno je promeniti ponašanje koje ga održava. Ne fokusiramo se na uzrok koji je prvobitno doveo do nesanice, već na ono što je danas održava“, objašnjava ona. Drugim rečima, često nisu problem početni okidači, već način na koji reagujemo na buđenje.

Šta kaže struka?

Prema preporukama zdravstvenih institucija, nesanica je čest i uporan problem sa spavanjem koji se u mnogim slučajevima može ublažiti promenom svakodnevnih navika, bez potrebe za lekovima.

Među najčešćim uzrocima izdvajaju se stres, anksioznost, hronični bol, ali i loše rutine poput unosa kofeina ili alkohola uveče, kao i neredovan ritam spavanja.

U određenim situacijama pomaže i kognitivno-bihejvioralna terapija, koja je usmerena na promenu obrazaca razmišljanja i ponašanja koji narušavaju san.

Ako se budite noću, najvažnije je da ne paničite i ne stvarate dodatni pritisak. Ponekad upravo naše reakcije održavaju problem, a promena navika može biti ključ za kvalitetniji san, piše Daily Express.

Autor: S.M.