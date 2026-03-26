Lipedem nije isto što i celulit: Evo kako da prepoznate ovu bolest koja muči hiljade žena!

Oticanje nogu, bol na dodir i masne naslage koje ne nestaju dijetom – simptomi koje mnogi ignorišu, a mogu ukazivati na ozbiljniji problem.

Lipedem je hronično stanje koje se često pogrešno poistovećuje sa celulitom ili gojaznošću, ali je u pitanju potpuno drugačiji poremećaj. Karakteriše ga abnormalno nakupljanje masnog tkiva, najčešće u predelu nogu, kukova i ruku, dok su stopala i šake uglavnom pošteđeni. Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste činjenica da lipedem gotovo isključivo pogađa žene i da se često javlja nakon hormonskih promena, poput puberteta, trudnoće ili menopauze.

Za razliku od celulita, koji predstavlja estetski problem i zahvata površinski sloj kože, lipedem je medicinsko stanje koje može izazvati bol, osetljivost na dodir i lako stvaranje modrica. Osobe sa lipedemom često primećuju da, uprkos pravilnoj ishrani i redovnom vežbanju, masne naslage na određenim delovima tela ne nestaju. Upravo ta otpornost na dijete jedan je od ključnih znakova da se ne radi o običnom celulitu.

Jedan od najvećih izazova kada je u pitanju lipedem jeste kasno prepoznavanje. Mnoge žene godinama veruju da jednostavno ne treniraju dovoljno ili da imaju lošu genetiku, dok se stanje postepeno pogoršava. Vremenom, lipedem može dovesti do smanjene pokretljivosti, problema sa cirkulacijom i dodatnog opterećenja limfnog sistema, što može rezultirati i razvojem limfedema.

Lečenje lipedema zahteva multidisciplinarni pristup. Ne postoji jedno univerzalno rešenje, ali se terapije najčešće fokusiraju na ublažavanje simptoma i usporavanje progresije bolesti. Kompresivna terapija, manuelna limfna drenaža, specijalizovane vežbe i pravilna ishrana mogu značajno pomoći. U težim slučajevima, primenjuje se i medicinska liposukcija kao metoda uklanjanja patološkog masnog tkiva.

Najvažnije je naglasiti da lipedem nije rezultat lenjosti niti loših životnih navika. Razumevanje razlike između lipedema i celulita ključno je za pravovremenu dijagnozu i adekvatno lečenje. Edukacija i podizanje svesti o ovom stanju mogu pomoći mnogim ženama da konačno dobiju odgovore i podršku koja im je potrebna.

Autor: S.Paunović