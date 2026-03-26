Šuljevi nisu samo neprijatnost: Evo kada bezazleni problem postaje ozbiljno upozorenje!

Svrab, bol i krvarenje mnogi ignorišu – a upravo ti simptomi mogu otkriti više nego što mislite.

Šuljevi, odnosno hemoroidi, predstavljaju proširene vene u predelu završnog dela debelog creva i anusa, i iako su izuzetno česti, o njima se i dalje retko otvoreno govori. Procene su da se veliki broj ljudi bar jednom u životu suoči sa ovim problemom, ali zbog neprijatnosti i stida mnogi odlažu odlazak lekaru. Upravo to odlaganje može dovesti do pogoršanja simptoma i komplikacija koje su mogle biti izbegnute.

Postoje unutrašnji i spoljašnji hemoroidi, a razlika između njih najčešće se ogleda u simptomima. Unutrašnji obično ne bole, ali mogu izazvati krvarenje tokom pražnjenja creva, dok spoljašnji mogu biti izuzetno bolni, praćeni otokom, svrabom i osećajem pečenja. Faktori koji doprinose njihovom nastanku uključuju dugotrajno sedenje, nepravilnu ishranu siromašnu vlaknima, zatvor, ali i trudnoću.

Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste činjenica da simptomi šuljeva mogu ličiti na znake ozbiljnijih bolesti. Krvarenje iz analnog područja, na primer, ne treba nikada ignorisati, jer može ukazivati i na druga stanja koja zahtevaju hitnu dijagnostiku. Zato je važno ne donositi zaključke na svoju ruku, već potražiti stručno mišljenje.

Lečenje hemoroida zavisi od stadijuma i težine simptoma. U blažim slučajevima pomažu promene u načinu života – povećan unos vlakana, dovoljno tečnosti i redovna fizička aktivnost. Postoje i različiti preparati u vidu masti, čepića i kupki koji mogu ublažiti tegobe. U težim slučajevima, kada dolazi do učestalih krvarenja ili jakih bolova, primenjuju se minimalno invazivne procedure ili hirurški zahvati.

Važno je razumeti da šuljevi nisu nešto čega treba da se stidimo. Pravovremena reakcija i otvoren razgovor sa lekarom ključ su za brzo i efikasno rešavanje problema. U većini slučajeva, uz adekvatnu terapiju i promenu navika, simptomi se mogu držati pod kontrolom i značajno poboljšati kvalitet života.

Autor: S.Paunović