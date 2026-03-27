Može biti OPASNO! Ovu hranu NEMOJTE DRŽATI van frižidera!

Naizgled bezazlena navika ostavljanja hrane na stolu nakon obroka može imati ozbiljne posledice za zdravlje.

Stručnjaci upozoravaju da se najveći broj bakterija koje uzrokuju trovanje hranom razvija upravo u uslovima kakvi vladaju u većini domaćinstva, odnosno na sobnoj temperaturi.

Kuvana jela poput supa, variva, graška ili gulaša posebno su osetljiva. Iako deluju sigurno dok su sveža, već nakon dva sata izvan frižidera ulaze u tzv. “zonu opasnosti”, razdoblje u kojem se mikroorganizmi počinju ubrzano razmnožavati. Ista pravila važe i za jela s mesom, bilo da je reč o pečenju, piletini, mesnim kuglicama ili punjenim paprikama. Ono što se u trenutku čini praktičnim rešenjem, kasnije može postati ozbiljan zdravstveni rizik.

Ni pica ni sendviči nisu izuzetak

Slična situacija važi i za ostatke brze hrane. Pica, testenina ili sendviči često se ostavljaju za kasnije, ali ako su proveli noć izvan frižidera, takvu hranu ne bi trebalo konzumirati. Posebno su rizične salate s majonezom, poput ruske ili cezar salate, koje zbog sastojaka poput jaja i preliva predstavljaju idealno okruženje za razvoj bakterija.

Jaja kao skriveni rizik

Na dodatne opasnosti upozorava i Svetlana Stanišić, koja ističe da ni termički obrađena hrana nije uvek potpuno sigurna.

- Iako termička obrada uništava većinu patogena, trovanje nakon unosa kuvanih jaja je moguće. Najčešći uzrok je unakrsna kontaminacija nakon kuvanja, do koje dolazi kad se jaja seku ili obrađuju na površinama koje su prethodno bile u kontaktu sa sirovim mesom, neopranim rukama ili kontaminiranim priborom. Kuvana jaja često ulaze u sastav složenih jela, salata, namaza i predjela, koja se, ukoliko se nakon pripreme ostave na sobnoj temperaturi duže od dva sata, naročito leti, mogu pretvoriti u pogodno tle za razmnožavanje bakterija kao što su salmonela, zlatni stafilokok i slično - kaže za Kurir prof. dr Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu, i naglašava da u takvim uslovima čak i mali broj bakterija brzo dostiže infektivnu dozu:

- Rizik postoji i kad su jaja meko kuvana ili kad žumance ostane polusirovo. Takođe, određene bakterije mogu proizvoditi toksine koji su otporni na termičku obradu, pa čak i skuvana hrana može biti opasna ako je prethodno kontaminirana. Budući da skupovi na otvorenom često podrazumevaju da hrana duže vreme stoji bez hlađenja, naročito leti, kada visoke temperature pogoduju njenom brzom kvarenju, rizik od trovanja je znatno veći.

Slatkiši nisu bezopasni

Poseban oprez potreban je i kod slatkiša. Kolači, torte i deserti s kremom često ostaju na stolu tokom proslava, ali preporuka je da se nakon posluživanja što pre vrate u frižider kako bi se sprečio razvoj bakterija.

Ključno pravilo: dva sata

Stručnjaci naglašavaju da hrana ne bi smela stajati izvan frižidera duže od dva sata, a tokom toplijih dana i kraće. Ako je prošlo više od četiri sata, takvu hranu najbolje je uopšte ne konzumirati.

Česta greška iz dobre namere

Ipak, postoji i jedna česta greška koju mnogi prave pokušavajući da očuvaju sigurnost hrane. Vruću hranu ne bi trebalo odmah stavljati u frižider jer može povisiti temperaturu unutar uređaja. Preporučuje se da se ostavi da se hladi oko dvadesetak minuta, nakon čega ju je sigurno skloniti.

Simptomi trovanja hranom koje ne smete ignorisati

Trovanje hranom može se manifestovati nizom simptoma koji se ne smeju zanemariti. Najčešće se javljaju mučnina, povraćanje, proliv, grčevi u stomaku, povišena telesna temperatura i opšta slabost i malaksalost.

Upravo zato stručnjaci upozoravaju da pravilno rukovanje hranom i poštovanje osnovnih pravila čuvanja nisu samo preporuka, već ključna mera zaštite zdravlja.

Autor: S.M.