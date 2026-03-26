Ovo su najbolniji medicinski zahvati: Nakon njih je oporavak noćna mora

Iako su medicinski zahvati ponekad neizbežni i ključni za spasavanje života, to ne znači da prolaze bez boli. Čak i oni koji se izvode pod opštom anestezijom, koja bi trebalo da spreči osećaj boli tokom samog postupka, mogu da prouzrokuju značajnu neprijatnost na putu do oporavka. Neki postupci su, međutim, definitivno bolniji od drugih,bez obzira na to koliko je visok vaš prag tolerancije na bol. Dr Din Egit, savetnik i lekar primarne zdravstvene zaštite je rangirao najbolnije operacije i medicinske procedure na svetu kako bi pomogao pacijentima da znaju šta mogu da očekuju i, što je najvažnije, šta mogu učine kako bi im oporavak bio što lakši.

Veliki hirurški zahvati nisu uvek bolniji od manjih operacija, delimično zbog količine lekova protiv bolova koji se daju pacijentu, objašnjava dr Egit. "Iako svako doživljava bol drugačije, definitivno postoje neki zahvati koji su bolniji od drugih, poput fuzije kičme, operacije na otvorenom grudnom košu i potpune zamene kolena", rekao je za Daily Mail. "Svi ovi postupci oštećuju kosti i nerve i nakon njih nije moguća potpuna imobilizacija", dodao je, prenosi Večernji.hr.

Upravo zbog toga, dok sama operacija možda i nije preterano bolna, opsežna fizioterapija potrebna za potpuni oporavak može da bude izuzetno bolna. Pacijenti se često suočavaju s dugotrajnim i zahtevnim procesom rehabilitacije koji uključuje vežbe za vraćanje pokretljivosti i snage, što može da bude izvor kontinuirane neprijatnosti i boli nedeljama ili čak mesecima nakon operacije. Razumevanje ovog aspekta ključno je za mentalnu i fizičku pripremu.

Stoga se postavlja pitanje koji su tačno zahvati najgori i možemo li zaista da uradimo išta kako bismo ublažili bol koji ih prati. Podvrgavanje medicinskom postupku bez opšte anestezije za mnoge može da bude zastrašujuće iskustvo, ali ponekad je to jedina opcija, što dodatno pojačava strah i anksioznost kod pacijenata.

Biopsija koštane srži sprovodi se iz dva razloga: za prikupljanje matičnih ćelija za donaciju ili za testiranje na ćelije raka. Koštana srž je sunđerasto tkivo i tečnost koja se nalazi u centru nekih kostiju, a proizvodi različite vrste krvnih ćelija: crvena i bela krvna zrnca i trombocite. Pacijenti i donori stavljaju se pod lokalnu ili opštu anesteziju pre nego što se igla umetne u kost kuka kako bi se prikupila tečnost koštane srži. Oni pod lokalnom anestezijom, koja se koristi za umrtvljivanje područja dok je pacijent budan, mogu da imaju jak osećaj povlačenja dok se ćelije izvlače. Nakon zahvata ostaje ubodna rana i često modrica oko mesta biopsije, a pacijenti obično osećaju bol u kosti nekoliko dana, što može da se ublaži blagim lekovima protiv bolova.

Lumbalna punkcija

Poznata i kao "spinalna punkcija", ovaj postupak uključuje umetanje igle u donji deo leđa, između kostiju kičme, i jedan je od najstrašnijih medicinskih zahvata jer pacijent mora da bude budan da bi uspeo. Obično se koristi za otkrivanje uzrokuju li simptome bolesti mozga ili kičme, ali se takođe može koristiti za lečenje infekcija, nekih vrsta raka ili za primenu anestetika. Igla se polako uvodi u donji deo leđa, a mnogi pacijenti prijavljuju osećaj pritiska, neprijatnosti i žmaraca nekoliko sekundi nakon umetanja. Nakon toga se prikuplja tečnost iz kičme ili se ubrizgavaju lekovi. Nakon lumbalne punkcije nisu retke glavobolje, bolovi u leđima, krvarenje i oticanje na mestu uboda.

Operacija na otvorenom srcu

Operacija na otvorenom grudnom košu odnosi se na bilo koju vrstu operacije u kojoj hirurg napravi veliki rez na grudima kako bi otvorio grudni koš i omogućio pristup srcu i plućima. Najčešće se izvodi za operacije na otvorenom srcu i radi se pod opštom anestezijom. Nakon operacije, polovine grudne kosti spajaju se žicama od nerđajućeg čelika ili sličnim uređajima kako bi se kost stabilizovala. Samo grudnoj kosti treba oko 12 nedelja da zaceli. Pacijenti nakon operacije osećaju umeren do jak bol, a pokreti, kašljanje i duboko disanje dodatno ga pogoršavaju. Normalno je imati bolove, ukočenost i utrnulost u leđima, vratu, ramenima, rukama i grudima.

Potpuna zamena kolena

Zamena kolena varira od osobe do osobe u pogledu bola, ali budući da zahteva značajnu rehabilitaciju, mnogi ljudi bi ovaj postupak svrstali među najbolnije, objašnjava dr Egit. Kada hrskavica počne da se troši zbog povrede ili osteoartritisa, kosti se trljaju jedna o drugu, uzrokujući bol i ukočenost. "Najbolje što možete da uradite kako biste se oporavili od potpune zamene kolena jeste da unapred planirate. Ne razmišljajte samo o lekovima protiv bolova, već i o rasporedu sedenja, spavanja i dnevnim aktivnostima. Ali neće biti bezbolno jer je postupak izuzetno traumatičan i za kosti i za nerve", dodao je. Vreme oporavka može da varira u zavisnosti od doba i opšteg zdravstvenog stanja, ali dr Egit kaže da je najbolje da pacijent počne da hoda što je pre moguće nakon operacije, uz pomoć štaka ili hodalice.

Histeroskopija

Histeroskopija je pregled unutrašnjosti materice uz pomoć uskog instrumenta nalik na teleskop koji sadrži kameru. Prema Kraljevskom koledžu opstetričara i ginekologa, trećina žena koje se podvrgnu ovom postupku prijavljuje nivo bola od sedam ili više na lestvici do deset. Zbog toga pacijentkinjama treba da bude ponuđena lokalna ili opšta anestezija, savetuje odbor, a u obzir se mora uzeti i medicinska istorija žene, uključujući traume s postavljanjem kontracepcijskih spirala. Iako je neprijatan, test može da pomogne u dijagnostikovanju ili lečenju mnogih različitih problema, uključujući fibroide, ponovljene pobačaje i krvarenje nakon menopauze. Za ublažavanje bola preporučuje se uzimanje ibuprofena ili paracetamola sat vremena pre postupka.

Autor: S.M.