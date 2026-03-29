PMS: Šta se zapravo dešava i kako olakšati ove teške dane!

Predmenstrualni sindrom nije samo loše raspoloženje – evo šta znači i kako umanjiti simptome.

Predmenstrualni sindrom, poznatiji kao PMS, nešto je što mnoge žene doživljavaju, ali o čemu se i dalje nedovoljno govori. Iako pojam postoji decenijama, mnogi ga i dalje pogrešno shvataju – PMS nije samo promena raspoloženja ili neobjašnjiva nervoza, već kompleks fizičkih, emocionalnih i hormonskih promena koje se javljaju u drugoj polovini menstrualnog ciklusa.

Tokom PMS-a dolazi do oscilacija hormona estrogena i progesterona, što može izazvati različite simptome: nadutost, osetljivost dojki, glavobolje, promene raspoloženja, razdražljivost, umor, pa čak i probleme sa koncentracijom. Intenzitet i kombinacija simptoma varira od žene do žene – neki imaju blage smetnje, dok drugi doživljavaju ozbiljnije tegobe koje ometaju svakodnevni život.

Dobar način da razumete PMS je vođenje dnevnika simptoma. Beleženjem promena raspoloženja, apetita i fizičkih simptoma tokom ciklusa, lakše ćete predvideti kada počinje kritičan period i bolje se pripremiti. Ovo takođe pomaže u razgovoru sa lekarom ako simptomi postanu izraženi.

Postoje i praktični načini da se PMS ublaži. Redovna fizička aktivnost, čak i lagana šetnja, stimuliše endorfine i smanjuje osećaj napetosti. Ishrana bogata voćem, povrćem, celovitim žitaricama i dovoljnim unosom vode pomaže u smanjenju nadutosti i umora. Takođe, ograničavanje kofeina i alkohola može pozitivno uticati na raspoloženje i san.

Dodatno, tehnike relaksacije poput meditacije, joge ili jednostavnog vežbanja disanja mogu smanjiti napetost i nervozu. Ako je potrebno, konsultujte se sa lekarom o suplementima poput magnezijuma ili vitamina B6, koji često pomažu u ublažavanju simptoma. Najvažnije je shvatiti da je PMS prirodan proces i pravilnom negom može postati mnogo podnošljiviji.

Autor: S.Paunović