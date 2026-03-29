Problemi sa prostatom: Kada je vreme da posetite lekara i kako sprečiti komplikacije!

Muškarci često ignorišu prve simptome, ali rano otkrivanje problema sa prostatom može da sačuva zdravlje i kvalitet života.

Prostata je mala, ali važna žlezda kod muškaraca, odgovorna za proizvodnju dela semene tečnosti i podršku reproduktivnom zdravlju. Iako problemi sa njom često počinju polako, njihovo ignorisanje može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Najčešći problemi uključuju upalu (prostatitis), uvećanje prostate (benigna hiperplazija) i, u retkim slučajevima, rak prostate.

Rani simptomi mogu biti blagi, pa ih muškarci često zanemare. To uključuje češće mokrenje, naročito noću, osećaj nepunog pražnjenja bešike, slab ili prekinut mlaz urina, peckanje ili bol prilikom mokrenja, a ponekad i bol u donjem delu leđa ili karlici. Važno je obratiti pažnju na ove signale i ne čekati da postanu ozbiljni.

Lekara je potrebno posetiti čim se simptomi pojave ili ukoliko postoji porodična predispozicija za probleme sa prostatom. Redovni pregledi posle 45. godine, uključujući digitalni rektalni pregled i analizu PSA (antigen specifičan za prostatu), mogu pomoći u ranom otkrivanju bolesti i prevenciji komplikacija.

Ako se problemi sa prostatom zapuste, posledice mogu biti ozbiljne. Hronična opstrukcija mokraćnog sistema može dovesti do infekcija, oštećenja bubrega, pa čak i trajnog gubitka funkcije bešike. Uvećana ili bolesna prostata može značajno smanjiti kvalitet života – izaziva bol, nesanicu i smanjenje seksualne funkcije.

Prevencija i pravovremena reakcija su ključ. Održavanje zdrave telesne težine, redovna fizička aktivnost, balansirana ishrana bogata povrćem i voćem, kao i redovni pregledi kod urologa, značajno smanjuju rizik od komplikacija. Svaki signal koji šalje telo treba ozbiljno shvatiti – zdravlje prostate utiče ne samo na seksualnu funkciju, već i na opšte dobrostanje muškarca.

Autor: S.Paunović