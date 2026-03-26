'MUŠICE' U OKU MOGU BITI ZNAK OZBILJNOG PROBLEMA: Nova studija otkrila kada sitne tačkice postaju OPASNE po vid! (FOTO)

Pojava takozvanih "mušica" u vidnom polju, koju mnogi doživljavaju kao bezazlenu smetnju, u nekim slučajevima može ukazivati na ozbiljan problem sa očima, upozoravaju istraživači iz Holandije. Iako mozak s vremenom često nauči da zanemaruje te sitne tačkice i vijugave oblike, njihova iznenadna pojava ponekad može biti znak stanja koje zahteva hitan pregled.

Šta su zapravo "mušice"?

"Mušice", odnosno plutajuće mutnine, sitni su oblici ili linije koje ljudi vide kako "plutaju" kroz vidno polje. Najčešće nastaju zbog bezopasnog procesa koji se zove odvajanje zadnje staklovine. Tada se gel u oku menja, a kolagenska vlakna unutar staklovine počinju da se skupljaju i bacaju senku na mrežnjaču.

U ozbiljnijim slučajevima, ove promene mogu biti povezane sa odvajanjem mrežnjače, što može dovesti do trajnog gubitka vida ako se ne leči na vreme.

Šta je pokazala nova studija?

U istraživanju objavljenom u časopisu Annals of Family Medicine, naučnici su upozorili da novonastale "mušice" mogu biti alarm za odvajanje mrežnjače – sloja oka osetljivog na svetlost.

"Među upozoravajućim simptomima su bljeskovi svetlosti, kao i tamna senka ili 'zavesa' koja se širi preko dela vidnog polja", navode istraživači.

Analiza više od hiljadu pregleda

Istraživači su proučili devet godina elektronskih zdravstvenih kartona iz sedam ordinacija opšte medicine u Holandiji. Analiza je obuhvatila 1.181 pregled povezan sa novonastalim "mušicama" ili bljeskovima kod 1.089 odraslih pacijenata. Čak 57 odsto pacijenata bilo je u dobi od 50 do 70 godina, kada se staklovina prirodno menja.

Najveći rizik: "Mušice" i bljeskovi zajedno

Rezultati su pokazali da rizik od odvajanja mrežnjače značajno varira u zavisnosti od simptoma:

- Samo bljeskovi: 4,7% rizika

- Samo "mušice": 6,1% rizika

- Oba simptoma istovremeno: 8,4% rizika

Međutim, kod osoba sa velikim brojem "mušica", rizik je skočio na 19,8%, dok se kod onih koji su uz to imali i bljeskove, rizik popeo na visokih 29,4%.

Kada je vreme za paniku?

Iako autori ističu da većina slučajeva nije hitna i da su najčešći nalazi bezopasni, određene simptome nikako ne treba ignorisati. Odvajanje mrežnjače potvrđuje se pregledom proširenih zenica, a lečenje često uključuje hitan laserski zahvat ili operaciju.

Zaključak: Iznenadnu pojavu većeg broja "mušica", naročito ako su praćene svetlosnim efektima ili gubitkom dela vidnog polja, treba shvatiti kao znak za hitan odlazak kod oftalmologa.

Autor: D.S.