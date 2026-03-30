NISTE SAMO UMORNE – Ovo su skriveni simptomi perimenopauze koje niko ne povezuje!

Anksioznost, zaboravnost, pad energije i suva koža često se pogrešno pripisuju stresu – ali telo možda šalje jasne signale da ulazite u novu fazu.

Mnoge žene prve znake perimenopauze potpuno pogrešno protumače. Umor, nervoza i pad koncentracije najčešće se otpišu kao posledica ubrzanog života, posla i svakodnevnog stresa. Međutim, iza ovih simptoma često stoje hormonske promene koje počinju i do deset godina pre menopauze. Upravo zato perimenopauza ume da prođe neprepoznato – jer ne liči na ono što smo očekivali.

Jedan od najčešćih, ali i najmanje prepoznatih simptoma jeste anksioznost. Žene koje ranije nisu imale problema sa napetošću ili unutrašnjim nemirom odjednom primećuju da ih sitnice izbacuju iz ravnoteže. Uz to se javlja i pad koncentracije, zaboravnost i osećaj magle u glavi, što može uticati na posao i svakodnevno funkcionisanje. Sve ovo direktno je povezano sa oscilacijama hormona, posebno estrogena.

Fizički simptomi takođe mogu biti suptilni, ali uporni. Koža postaje suvlja, kosa tanja, a energija opada bez očiglednog razloga. San često postaje isprekidan, pa se žene bude umorne i bezvoljne. Ovi znaci ne dolaze naglo, već se postepeno pojačavaju, zbog čega ih mnogi ignorišu ili prihvataju kao normalan deo života.

Kada je reč o menstruaciji, ona u perimenopauzi retko ostaje ista. Ciklus može postati neredovan – nekad kraći, nekad duži, a krvarenje može biti slabije, obilnije ili promenjene boje. Upravo te varijacije su jedan od najjasnijih znakova da telo prolazi kroz promene. Ipak, važno je znati da to ne znači automatski problem, već prirodan proces prilagođavanja.

Ipak, postoje situacije kada je poseta lekaru neophodna. Ako primetite izrazito obilna krvarenja, dugotrajne cikluse, jake bolove ili nagle i intenzivne promene raspoloženja – ne treba čekati. Takođe, ako simptomi značajno utiču na kvalitet života, stručni savet može pomoći da se pronađe adekvatno rešenje. Najvažnije je ne upasti u paniku – perimenopauza nije bolest, već faza kroz koju svaka žena prolazi. Uz informisanost, podršku i pravilnu brigu o sebi, ovaj period može biti mnogo lakši nego što se čini.

Autor: S.Paunović