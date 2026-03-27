Za koje bolesti je pčelinji otrov lekovit?

Pčelinji proizvodi se od pamtiveka koriste u službi čovekovog zdravlja, ali jedna specifična i moćna grana apiterapije - lečenje pčelinjim otrovom - poslednjih godina sve više intrigira kako pacijente, tako i stručnu javnost. Iako sam naziv supstance može zvučati opasno, istorija beleži njegovu bezbednu primenu još od starog Egipta i Grčke, dok moderna praksa pokazuje zadivljujuće rezultate u borbi sa najtežim oboljenjima i povredama.

Dr Stanko Buha, iskusni anesteziolog i apiterapeut, svakodnevno svedoči o lekovitoj moći ove prirodne supstance.

- Generalno, pčelinji proizvodi su lek, a ja se bavim pčelinjim otrovom, terapijom pčelinjim otrovom. Nenamerno, nisam to hteo, ali su me što knjige, što pacijenti naterali praktično - navodi Buha.

Od reume do multiple skleroze

Kada je reč o konkretnim bolestima za koje je pčelinji otrov lekovit, spektar je izuzetno širok. Istorijski gledano, najznačajniji medicinski iskorak na našim prostorima napravio je još 1888. godine slovenački lekar i pčelar Filip Terč.

-Terč je tada izašao sa radom na više od 600 svojih reumatskih pacijenata jer je bio lekar i pčelar i sa 82 izlečenih pacijenata - ističe Buha.

Od tada pa do danas, reumatska oboljenja ostaju jedan od glavnih fokusa lečenja.

Međutim, terapija se pokazala kao izuzetno efikasna i u lečenju neuromišićnih, plućnih, zaraznih i imunoloških bolesti, a u novije vreme i kod tumora.

- Ja radim terapiju pre svega za reumatske bolesti i neuromišićne bolesti... Može za sve. Može za mnogo široke spektre - kaže Buha.

Počeo da radi apiterapiju na molbu pacijenata

Njegov put sa najtežim neurološkim oboljenjima počeo je kada su sami pacijenti prepoznali potencijal ovog lečenja.



- Dvoje pacijenata, jedan sa multiplesklerozom, a drugi sa Parkinsonovom bolešću, su nabavili pčelinji otrov i zamolili da im radim tretman – navodi Buha.

Uspešnost i moć terapije slikovito ilustruje i primer jednog od pacijenata.

- U septembru prošle godine jedan pacijent koji je upravo tražio da mu povećavam dozu baš je bio loše pred kraj terapije, ali je izdržao svih 20 tretmana jer je disciplinovan pošto je vojno lice. Dva meseca posle terapije me je zvao i zahvalio se rekavši da je oko 30% bolje nego pre terapije pčelinjim otrovom i doći će opet - ističe Buha.

Revolucija u lečenju sportskih povreda i jačanju organizma

Pored hroničnih i sistemskih oboljenja, pčelinji otrov je postao dragocen resurs u svetu sporta. Koristi se u obliku masti za prevenciju, ali i putem injekcija u terapiji kod povreda tetiva, mišića i ligamenata.

Njegova moć se najviše ogleda u rešavanju problema pred kojima klasična medicina često zastane.

Dr Buha svedoči da se ova terapija pokazala delotvornom kod sportskih povreda za koje moderna medicina, kako kaže, zvanično priznaje da nema leka.

-Posebno se izdvaja lečenje upale preponske kosti (osteitis pubis). O ovoj izuzetno teškoj povredi prepone moderna medicina zvanično kaže da nema leka. Ima pokušaja, pa statistički nešto malo više pomaže, nešto malo manje. Ali ja sam video da kažu mi pacijenti da pčelinjim otrovom strašno pomaže. Pomaže kod svega što sadrži u sebi sadrži elemente upale jer je protivupalno. Mišići, tetive i ostalo – naglašava Buha.

Dodaje da osim za saniranje povreda, pčelinji otrov vrhunskim sportistima služi i za neverovatno podizanje snage i kondicije.

- Ruska reprezentativka u ženskom rvanju, Natalija Vorobjeva, osvajačica zlatnih medalja na Olimpijskim igrama rekla je da za poboljšanje energije koristi pčeljini otrov odnosno samo prirodne proizvode koji nisu zabranjeni od strane Svetske antidoping agencije – podseća Buha.

Kako pčelinji otrov postaje lek?

Mnogi pacijenti se logično pitaju kako jedan otrov može da isceljuje. Odgovor leži u njegovom izuzetno kompleksnom hemijskom sastavu.

-Pčelinji otrov u sebi sadrži nekih 18 glavnih sastojaka. Svaki od tih sastojaka ima svoju naučno dokazanu ulogu. A sve to zajedno dovodi prije svega do alergije, a onda i do imunoterapije, poboljšava cirkulaciju i ima nešto anti-anti, jedno 20 svojih dejstava. Posebno je značajan brzi efekat na obnavljanje oštećenih tkiva jer pčelinji otrov pre svega deluje na nerve i cirkulaciju, a onda i dovodi do olakšanja - ističe Buha.

Bezbednost primene i medicinska procedura

Za razliku od tradicionalnih apiterapeuta koji lečenje sprovode bolnim ubodima samih insekata, dr Buha koristi neuporedivo savremeniji i precizniji medicinski pristup.

- Ja to radim putem šprica. Inače, svi drugi, rade sa živim pčelama. Medicinski pročišćen otrov se rastvara u sterilnom fiziološkom rastvoru i injektuje najčešće potkožno u specifične akupunkturne tačke, a kod određenih oboljenja može se davati i kroz infuziju ili injekcijom direktno u spinalni kanal - objašnjava Buha.

Strah od anafilaktičkog šoka je apsolutno najčešća prepreka kod pacijenata. Međutim, i za to postoji adekvatno medicinsko rešenje jer, kako kaže Buha, postoji i injekcija koja se daje na Institutu za plućne bolesti koja “ne sprečava alergiju, ali značajno smanjuje reakciju i drži otprilike mesec i po”.



- Pre svakog pojedinačnog tretmana obavezno se radi test na alergiju, a sama procedura traje svega oko 15 minuta uz jaku analgosedaciju da ne bi bilo bola - navodi Buha.

Najveća prednost ovog pristupa leži u stalnom medicinskom nadzoru.

- Iako se nikad ne može garantovati uspeh terapije, mi vam garantujemo apsolutnu bezbednost terapije pčelinjim otrovom, jer terapiju provodi iskusan anesteziolog sa dva anestetičara - ističe Buha.

Pravni izazovi

Uprkos više nego impresivnim kliničkim rezultatima, lečenje pčelinjim otrovom se na našim prostorima i dalje suočava sa krutim zakonodavnim barijerama.

- U Republici Srbiji i dalje se pčelinji otrov smatra otrovom i zakonski i nijedna metoda alternativne odnosno komplementarne medicine ne koristi se legalno jer nemamo zakona o tradicionalnoj medicini. U Srbiji ima zakon, ali nema u njemu apiterapije nijednim pčelinjim proizvodom, a pogotovo pčelinjim otrovom - objašnjava Buha.

Ipak, kako kaže, rezultati i svakodnevno olakšanje koje brojni pacijenti ostvaruju daju nadu za “neophodne pravne promene”.

- Planiram otvaranje bolnice za apiterapiju, ali prvi korak je lobiranje za donošenje zakona koji bi omogućio registraciju i rad takve ustanove - otkriva Buha.

Autor: S.M.