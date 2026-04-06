Postite zbog zdravlja: Kako Vaskršnji post pozitivno utiče na telo i duh.

Od 23. februara do 11. aprila 2026. godine, 48 dana posvećenih telu i duhu mogu doneti više benefita nego što mislite.

Vaskršnji post nije samo duhovna praksa – on može biti i pravo osveženje za vaše telo. U 2026. godini, post počinje 23. februara, odmah nakon Bele nedelje, i traje sedam nedelja, odnosno 48 dana, sve do Velike subote 11. aprila, završavajući se Vaskrsom, 12. aprila. Za mnoge, ovo je prilika da očiste organizam, uvedu balans u ishranu i daju telu vreme za regeneraciju.

Jedan od najvažnijih benefita posta jeste detoksikacija. Kada smanjimo unos teške hrane, posebno životinjskih masti i prerađenih proizvoda, jetra, bubrezi i creva dobijaju šansu da se odmore. Posni režim, bogat povrćem, voćem, mahunarkama i integralnim žitaricama, obezbeđuje dovoljno vlakana, vitamina i minerala, dok istovremeno smanjuje opterećenje metabolizma.

Post takođe pozitivno utiče na težinu i nivo šećera u krvi. Redukcija kalorija i eliminacija slatkiša i alkohola pomažu u stabilizaciji glukoze i insulina. To nije samo pitanje estetskog efekta, već i smanjenja rizika od metaboličkih problema, uključujući dijabetes tip 2 i gojaznost.

Još jedan benefit je poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja. Smanjen unos zasićenih masti, kombinovan sa povećanim unosom povrća, mahunarki i zdravih ulja, može pozitivno uticati na holesterol i krvni pritisak. Redovno praktikovanje posta može dugoročno doprineti boljoj funkciji srca i krvnih sudova.

Ne smemo zaboraviti ni mentalni aspekt. Post je period disciplinovanosti, ali i introspektivnosti. Ograničavanje određenih namirnica podstiče svest o ishrani i telu, a mnogi ljudi primete i bolju koncentraciju, osećaj lakoće i smanjenje stresa.

Ukratko, Vaskršnji post 2026. godine, od 23. februara do 11. aprila, pruža telu i duhu šansu da se očiste, regenerišu i pripreme za proleće. Bez obzira da li ga praktikujete iz duhovnih ili zdravstvenih razloga, posni period može postati pravi saveznik u očuvanju zdravlja i vitalnosti.

Autor: S.Paunović