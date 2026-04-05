ZABORAVITE SVE ŠTO STE ZNALI O DIJETAMA: Ova namirnica je 'ubica' kilograma, a svi je zaobilaze jer misle da goji!

Verovatno vam nikada ne bi palo na pamet, ali glavni sastojak čuvenog gvakamole sosa mogao bi da bude vaš najbolji saveznik u borbi protiv viška kilograma! Iako su nas godinama učili da izbegavamo masti, stručnjaci sada otkrivaju da je tajna vitke linije upravo u ovoj voćki koja drži sitost satima.

Najbolje namirnice za regulaciju telesne težine su one koje vas čine sitim, a ne uskraćenim, a avokado se po tome posebno ističe. Zahvaljujući kombinaciji zasićenih masti i vlakana, on povećava osećaj zadovoljstva nakon jela i pomaže u sprečavanju prejedanja, piše Eating Well.

Barijatrijski hirurg dr Kajl Tompson i dijetetičarka Džejmi Mils objašnjavaju zašto je avokado namirnica koju biste morali da imate u svojoj korpi:

"Avokado se često zanemaruje u razgovorima o mršavljenju jer je prvenstveno izvor masti. Međutim, u stvarnosti, zdrave masti su neverovatno važne za stabilnost šećera u krvi i pomažu ljudima da se osećaju sito", kaže Milsova.

Čudesni efekat zdravih masti

Ako ste ikada za doručak pojeli tost sa avokadom i primetili da niste gladni do ručka, za to možete zahvaliti njegovom sastavu. Trećina avokada sadrži oko 10 grama masti, od čega je gotovo 7 grama mononezasićenih, uključujući oleinsku kiselinu, koja ima posebnu ulogu u stvaranju osećaja sitosti.

"Ove masti usporavaju pražnjenje želuca, što vas duže drži sitim i može smanjiti broj kalorija koje konzumirate kasnije tokom dana", objašnjava dr Tompson. Masti iz avokada takođe smanjuju žudnju za ugljenim hidratima i pomažu u apsorpciji važnih vitamina poput A, D, E i K.

Bogatstvo vlakana za ravan stomak

Još jedan ključan faktor su vlakna. Trećina ploda sadrži 4,5 grama vlakana, a studije pokazuju da ljudi koji unose više vlakana obično unose i manje kalorija.

"Usporavanjem probave i poboljšanjem sitosti, avokado može pomoći da se smanji učestalost osećaja gladi i potreba za grickanjem tokom dana", dodaje Milsova. Dr Tompson ističe da se vlakna šire u želucu, što stvara efekat volumena i produžava sitost.

Više kalijuma nego u banani!

Iako ne doprinose direktno mršavljenju, mikronutrijenti u avokadu utiču na metabolizam. Zanimljivo je da avokado sadrži više kalijuma od banane – jedan ceo avokado ima 975 miligrama, dok banana ima 375.

Takođe, on je bogat magnezijumom, koji pomaže telu da efikasnije koristi energiju i poboljšava kvalitet sna, što je ključno za regulaciju težine. Vitamini B grupe u avokadu pomažu u pretvaranju hrane u energiju.

Kako ga ubaciti u meni?

Avokado je izuzetno svestran. Njegova kremasta tekstura odgovara raznim jelima – od takosa i sendviča do kajgane. Pošto je kaloričan, dr Tompson preporučuje da ga koristite kao zamenu za manje zdrave masti. Na primer, zamenite maslac ili sir u sendviču kriškama avokada.

Zaključak stručnjaka:

"Kada su obroci uravnoteženi i zasitni, mršavljenje se čini mnogo održivijim i manje liči na stalno ograničavanje", zaključuje Džejmi Mils.

Autor: D.S.