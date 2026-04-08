Od energije ćelija do zdravlja srca – šta Q10 zaista radi i ko bi trebalo da ga koristi!

Koenzim Q10 (CoQ10) je prirodni antioksidans koji igra ključnu ulogu u proizvodnji energije unutar mitohondrija, fabrika naših ćelija. On je neophodan za pretvaranje hrane u energiju (ATP), a prisutan je u gotovo svim tkivima, posebno u srcu, jetri i bubrezima. S godinama, nivo Q10 u telu opada, što može doprineti smanjenju vitalnosti i povećanom oksidativnom stresu.

Benefiti suplementacije Q10:

Zdravlje srca: Istraživanja pokazuju da Q10 može poboljšati funkciju srca kod osoba sa insuficijencijom srca i smanjiti simptome umora. Takođe može doprineti stabilizaciji krvnog pritiska.

Energija i vitalnost: Sportisti i osobe koje osećaju hronični umor mogu imati koristi od povećane proizvodnje energije na ćelijskom nivou.

Antioksidativna zaštita: Q10 pomaže u neutralisanju slobodnih radikala, što može usporiti proces starenja ćelija i zaštititi kožu i organe od oksidativnog oštećenja.

Podrška terapiji statinima: Osobe koje koriste lekove za snižavanje holesterola (statine) mogu primetiti smanjenje nivoa Q10 u telu; suplementacija može ublažiti nuspojave poput bolova u mišićima.

Kontraindikacije i oprez:

Q10 je generalno bezbedan, ali može izazvati blage gastrointestinalne smetnje, kao što su mučnina, dijareja ili bol u stomaku.Može uticati na lekove za razređivanje krvi (npr. varfarin), pa osobe na antikoagulantnoj terapiji treba da se konsultuju sa lekarom pre uzimanja.Trudnice i dojilje treba da se posavetuju sa stručnjakom, jer dugoročni efekti suplementacije u ovim periodima nisu dovoljno istraženi.Kod osoba sa niskim krvnim pritiskom može doprineti njegovom daljem sniženju.

U suštini, Q10 nije “čarobni lek”, već podrška telu u optimalnom funkcionisanju, posebno kod starenja, kardiovaskularnih problema i hroničnog umora. Ključ je individualni pristup: procena potreba, konsultacija sa lekarom i pravilno doziranje, jer samo tada suplementacija može doneti stvarne i merljive benefite.

Autor: S.Paunović