Novi Fitpass Club je stigao — evo zašto ćeš želeti da ga koristiš svaki dan

Ljudi koji vode aktivan život znaju da treninzi nisu sve – dobro zdravlje i energija dolaze iz kombinacije vežbanja, oporavka, ishrane i pametnih odluka u svakodnevnom životu. Zamisli da sve te pogodnosti sada možeš da dobiješ povoljnije i efikasnije, uz popuste na sportsku opremu, suplemente, wellness tretmane i zdravstvene usluge. Fitpass Club je osvežen tako da objedini sve ove benefite, pomažući korisnicima da svoj aktivan lifestyle učine lakšim, isplativijim i jednostavnijim nego ikad.

Šta je Fitpass Club?

Fitpass Club je program lojalnosti koji članovima sa aktivnom Fitpass članarinom omogućava da ostvaruju popuste i pogodnosti kod partnera – od sportske opreme i suplemenata, preko wellness centara, pa sve do zdravstvenih i medicinskih usluga.

Drugim rečima:

Treniraš uz Fitpass od HIIT-a, preko pilatesa, aerobika, plivanja, do kik-boksa i padela, tačnije preko 60 disciplina u preko 600 objekata širom Srbije

Oporavljaš se uz Fitpass kako u objektima, tako i putem Fitpass Video treninga

Kupuješ pametnije uz Fitpass

Sve na jednom mestu.

Gde možeš da koristiš pogodnosti već danas?

Na početku, Fitpass Club okuplja najrelevantnije partnere koji pokrivaju različite aspekte aktivnog lifestyle-a:

Beosport – specijalne pogodnosti do 6. maja 2026. u prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, uključujući:

dodatnih 20% na već snižene modele brendova K-3 i NGN iz fitness kolekcije, 20% popusta na Suunto Run modele

Supplement Shop – 15% popusta na suplemente za bolji performans i oporavak

Salomon – 20% popusta na opremu za aktivan lifestyle i outdoor u Salomon mono brend radnji

Fizio Vračar – 20% popusta na fizikalne i kineziterapije za kvalitetan recovery

Lux Spa – 10% popusta na wellness i opuštanje u Beogradu i Novom Sadu

Sante laboratorija – 20% popusta na analize i brigu o zdravlju

Acibadem Bel Medic – 10% popusta na medicinske usluge

…i mnogi drugi





Kako funkcioniše Fitpass Club?



Prvo kupi Fitpass članarinu ili je ostvari kroz kompanijski benefit (Fitpass je široko rasprostranjen benefit koji firme nabavljaju za svoje zaposlene) i skini aplikaciju na svom telefonu. Zatim pronađi pogodnosti u svom profilu ispod sekcije Benefiti. U radnji na kasi skeniraj QR kod pre plaćanja, pokaži potvrdu na telefonu, i uživaj u popustima. Možeš koristiti više popusta u toku dana, a istog dana možeš i da treniraš i da iskoristiš sve pogodnosti Fitpass kluba 💜

Ukoliko si već postojeći korisnik, potrebno je ažurirati aplikaciju.



Fitpass Club postaje tvoj saveznik za aktivan i zdrav život – jer wellbeing ne čine samo treninzi, već i način na koji brineš o sebi svakog dana. Ako već ulažeš u sebe, sada iz toga dobijaš još više.

I ovo je tek početak – stalno se dodaju novi partneri i popusti, zato redovno proveravaj šta je novo i iskoristi maksimum iz svog Fitpass iskustva.

Da tvoj aktivan život bude lakši, pametniji i isplativiji.

Fitpass je platforma koja omogućava pristup preko 600 teretana, studija, sportskih objekata i wellness centara i mnogih drugih sadržaja, sa ciljanim programima za zdravlje i aktivan lifestyle, čineći svakodnevnu brigu o sebi lakšom i dostupnijom.

Autor: D.Bošković