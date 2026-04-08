JEDETE JAGODE SVAKI DAN? Evo šta se tada dešava u vašem telu! Dijetetičari otkrivaju neverovatne detalje – jedna stvar je KLJUČNA

Jagode su riznica zdravlja, čuvaju srce i jačaju imunitet, ali budite oprezni – jedna grupa ljudi mora da ih IZBEGAVA!

Savršeno slatke i sočne, jagode su jedno od najpopularnijih voća, a ujedno su i izuzetno dobre za celokupno zdravlje jer su bogate vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidansima. Lako ih je uključiti u ishranu, bilo sveže ili smrznute, a dijetetičari tvrde da njihova svakodnevna konzumacija donosi neverovatne benefite.

Prema rečima stručnjaka za ishranu, samo jedna porcija ovog voća osigurava gotovo 100 odsto dnevnih potreba za vitaminom C.

Nutritivna bomba u malom pakovanju

"Jagode su možda male, ali su prepune važnih hranljivih materija, uključujući vitamin C, vlakna, folate, kalijum i antioksidanse", kaže registrovana dijetetičarka Mia Sin.

Jedna porcija (oko 150 do 170 grama) sadrži:

- Kalorije: 53 kcal

- Proteini: 1,1 g

- Vlakna: 3,3 g

- Vitamin C: 97,6 mg

- Kalijum: 254 mg

Spas za probavu, imunitet i srce

Redovna konzumacija jagoda direktno utiče na tri ključna sistema u telu:

Zdravlje creva: Vlakna i pektin u jagodama služe kao hrana dobrim bakterijama. Ovo smanjuje upale u telu i održava probavu urednom.

Čelični imunitet: Pošto se 70% imunoloških ćelija nalazi u crevima, zdrava probava znači i jači organizam. Visok udeo vitamina C pomaže belim krvnim zrncima da lakše uništavaju viruse i bakterije.

Zdravo srce: Vlakna pomažu u snižavanju "lošeg" LDL holesterola, dok kalijum reguliše krvni pritisak. Antioksidansi poput antocijanina čuvaju krvne sudove i smanjuju oksidativni stres.

KO TREBA DA BUDE OPREZAN?

Iako su izuzetno zdrave, jagode nisu za svakoga u neograničenim količinama. Dijetetičarka Giana DiMarija upozorava na nekoliko situacija:

Problemi sa gvožđem: Vitamin C povećava apsorpciju gvožđa, pa osobe sa hemokromatozom (višak gvožđa u telu) treba da izbegavaju veće količine.

Onkološki pacijenti: Osobe koje su na hemoterapiji ili zračenju treba da se konsultuju sa lekarom, jer vitamin C u nekim slučajevima može uticati na dejstvo terapije.

Naglo uvođenje vlakana: Ako niste navikli na voće, počnite postepeno da ne biste izazvali nadimanje i probavne smetnje.

Zaključak: Preporučeni dnevni unos je oko 150 do 170 grama, što je jedna savršena porcija. Uživajte u njima, ali ne zaboravite i ostalo voće kako biste telu obezbedili sve što mu je potrebno!

Autor: D.S.