KARDIOLOZI UPOZORAVAJU: Jedna jednostavna navika popodne čuva srce! Sprečava nakupljanje plaka u arterijama, a evo šta tačno treba da uradite

Dugotrajno sedenje nas ubija, a samo pet minuta OVOGA menja sve – smanjuje stres i reguliše šećer!

Navike je često teško promeniti, naročito kada živimo ubrzano, ali kardiolozi ističu da male svakodnevne rutine mogu značajno uticati na zdravlje srca. Dok se većina ljudi fokusira na jutarnje ili večernje treninge, stručnjaci otkrivaju da je ključ zdravlja u onome što radite usred radnog dana.

"Veoma je važno razumeti naše dnevne rutine jer one direktno utiču na ishranu, fizičku aktivnost i mentalno zdravlje", kaže kardiolog dr Srihari S. Naidu.

Popodnevna šetnja: Najjače oružje protiv stresa i bolesti

Glavni problem savremenog čoveka je to što veliki deo dana, posebno na poslu, provodi sedeći i pod stresom. Upravo zato kardiolozi naglašavaju jednu ključnu naviku: popodnevnu šetnju.

Kardiolog dr Bredli Server ističe da redovno hodanje tokom dana može drastično popraviti opšte stanje organizma:

Bolja cirkulacija: Hodanje poboljšava protok krvi u mozgu i unapređuje zdravlje krvnih sudova.

Čišćenje arterija: Dugotrajno sedenje usporava cirkulaciju, što dovodi do nakupljanja plaka u arterijama i povišenog pritiska. Čak i kratka šetnja poništava ove negativne efekte.

Regulacija šećera: Šetnja nakon ručka pomaže mišićima da iskoriste glukozu iz hrane za energiju, čime se sprečavaju nagli skokovi šećera u krvi.

Šetnja kao "lek" za nerve

Osim fizičkih koristi, popodnevni izlazak na vazduh je neophodan za mentalno zdravlje. Dr Lars Sondergard objašnjava da stres podstiče lučenje hormona koji podižu pritisak i puls.

"Šetnja aktivira reakciju opuštanja, smanjuje nivo hormona stresa i dugoročno štiti srce od oštećenja", navodi dr Sondergard.

Savet stručnjaka: Dovoljno je i pet minuta!

Mnogi misle da im je potrebna teretana ili sati hodanja, ali kardiolozi razbijaju taj mit.

Čak i 5 minuta pomaže: Kratka pauza i kretanje imaju smisla i daju rezultate.

Manje prejedanja: Dr Naidu primećuje zanimljiv detalj – većina ljudi ne jede dok hoda, pa ova navika pomaže u kontroli apetita i sprečava nepotrebno grickanje pred kompjuterom.

Autor: D.S.