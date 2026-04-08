VITAMINI NISU BOMBONE! Lekari upozoravaju na opasne znake koji pokazuju da ste preterali – Jedna greška može da vam uništi jetru!

Mislite da ste zdraviji ako pijete više tableta?

Stručnjaci razbijaju zabludu: Prevelike doze suplemenata kriju ozbiljne rizike, a evo kako telo šalje signal za ALARM!Uvreženo je mišljenje da vitamini ne mogu da naškode. Na kraju krajeva, prirodno se nalaze u zdravoj hrani, pa kako bi onda mogli biti loši u obliku tableta? Iako možda nisu nužno štetni u malim dozama, sa dodacima ishrani se i te kako može preterati, a prepoznavanje znakova prekomernog unosa može vam pomoći da na vreme sačuvate zdravlje.

„Ljudi na dodatke ishrani gledaju kao na voće“, smatra dr Robert J. Fontana, profesor medicine na Univerzitetu u Mičigenu. „Misle – ako mi borovnice ne škode, onda ću uzimanjem veće količine vitamina biti zdraviji“. Međutim, to nije uvek slučaj jer previše vitamina nosi ozbiljne rizike.

Da li su velike doze vitamina opasne?

Dodaci ishrani su komercijalni proizvodi namenjeni poboljšanju zdravlja, ali oni nisu lekovi. Stručnjaci ističu da suplementi nikada ne bi trebalo da zamene uravnoteženu ishranu ili služe kao prečica do boljeg zdravlja. Poseban oprez se savetuje:

- Osobama sa problemima jetre, bubrega ili srca.

- Pacijentima na terapiji za rak ili onima koji koriste razređivače krvi.

- Trudnicama i dojiljama.

Ključni znaci da uzimate previše vitamina

Različiti simptomi mogu ukazivati na to da se vaše telo ne može nositi sa prevelikom dozom. Dok se vitamini rastvorljivi u vodi (C i B kompleks) uglavnom izlučuju urinom, vitamini rastvorljivi u mastima (A, D, E i K) nakupljaju se u telu i nose veći rizik od toksičnosti.

1. Lupanje srca ili bol u grudima

Ovi proizvodi mogu sadržati visok nivo kofeina ili sastojke koji podižu krvni pritisak. Biljni dodaci takođe mogu ući u interakciju sa lekovima za pritisak.

2. Iritacija kože i osip

Alergijski kontaktni dermatitis je moguća nuspojava uzimanja skoro svih vitamina (osim B2 i B9). Ako primetite osip, odmah preispitajte terapiju.

3. Promena boje urina i kože

Jarka ili tamna boja urina, kao i žutilo kože, mogu biti znaci oštećenja jetre. Ovo je redak, ali veoma ozbiljan simptom koji zahteva hitan odlazak lekaru.

4. Vrtoglavica i metalni ukus u ustima

Ovi simptomi mogu ukazivati na previše gvožđa, što dovodi do toksičnosti jetre. Pored vrtoglavice, mogu se javiti glavobolja, trnci u rukama ili nogama i problemi sa spavanjem.

5. Problemi sa varenjem

Previše vitamina C može izazvati dijareju i povraćanje, dok dodaci sa vlaknima često uzrokuju nadutost i gasove. Zlatno pravilo glasi: Suplementi ne bi smeli da izazivaju nikakve fizičke tegobe.

Opasne kombinacije koje treba izbegavati

Mnogi ljudi greše kombinujući različite preparate ne znajući da oni ometaju jedan drugog:

- Kalcijum i gvožđe: Takmiče se za apsorpciju, ne treba ih uzimati istovremeno.

- Gvožđe i lekovi za štitnu žlezdu: Mogu ometati delovanje leka (levotiroksina).

- Vitamin K i razređivači krvi: Vitamin K može smanjiti dejstvo lekova poput varfarina.

- Kantarion i antidepresivi: Ova kombinacija može biti opasna po zdravlje.

Savet lekara: Budite iskreni

Ako uzimate dodatke ishrani, ponesite sve bočice sa sobom na sledeći pregled. „Recite svom lekaru šta uzimate“, savetuje dr Fontana. „Pacijenti često oklevaju jer misle da ćemo ih osuđivati. Naprotiv, mi samo želimo da vam pomognemo da ostanete bezbedni.“



Autor: D.S.