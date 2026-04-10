Nije svako idealno za vaš organizam: Kada je pravo vreme za doručak?

U užurbanom svakodnevnom ritmu mnogi ljudi zanemaruju doručak ili ga odlažu, ne razmišljajući o posledicama koje to može imati po zdravlje. Ipak, sve više istraživanja pokazuje da nije važno samo šta jedemo, već i kada jedemo. Upravo taj aspekt proučava hrononutricija, naučna oblast koja povezuje vreme obroka sa funkcionisanjem organizma.

Novo veliko istraživanje, koje je obuhvatilo čak 100.000 ljudi, ukazuje na to da vreme doručka može igrati ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, posebno kada je reč o srcu i krvnim sudovima.

Šta se dešava u telu ako doručkujete između 7 i 9 ujutru?

Stručnjaci ističu da je idealno vreme za doručak između 7 i 9 sati ujutru, jer se tada organizam nalazi u fazi kada najefikasnije koristi energiju iz hrane. U tom periodu metabolizam se „budi“, nivo hormona se stabilizuje, a telo je spremno da pravilno obradi nutrijente.

Redovan doručak u ovom vremenskom okviru može pomoći u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi, boljoj regulaciji apetita tokom dana i smanjenju potrebe za nezdravim grickalicama. Takođe, doprinosi boljoj koncentraciji i većem nivou energije već od ranih jutarnjih sati.

Preskakanje doručka može imati ozbiljne posledice

Sa druge strane, odlaganje doručka ili njegovo potpuno preskakanje može imati negativne posledice po zdravlje. Istraživanja pokazuju da osobe koje doručkuju kasnije ili uopšte ne doručkuju imaju veći rizik od razvoja kardiovaskularne bolesti.

Konkretno, rizik od srčanog udara može biti povećan i do 28 odsto. Osim toga, može doći do povišenog krvnog pritiska, većeg nivoa šećera i insulina u krvi, kao i smanjenja „dobrog“ HDL holesterola – faktora koji igra važnu ulogu u zaštiti srca.

Autor: Jovana Nerić