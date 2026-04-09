TIHI INFARKT NE BOLI, A UBIJA! Ako osetite OVO u stomaku ili leđima, odmah zovite Hitnu – jedan od pet udara prođe bez upozorenja!

Iako su mnogi upoznati sa uobičajenim znacima srčanog udara, postoje i manje očigledni simptomi koje ljudi često zanemaruju ili ih pogrešno pripisuju gorušici, anksioznosti ili jednostavno starenju.

Stručnjaci sa medicinskog centra UCLA Health ističu da mnogi ljudi doživljavaju znake upozorenja danima ili čak nedeljama pre samog udara, ali neki se dogode bez ikakve najave.Naglašavaju i da se simptomi mogu razlikovati po intenzitetu i biti potpuno drugačiji od osobe do osobe, zbog čega je ključno znati na šta tačno treba obratiti pažnju.

Šta je zapravo srčani udar?

Srčani udar, poznat i kao akutni infarkt miokarda, događa se kada srčani mišić ne prima dovoljno krvi i kiseonika. Do toga dolazi jer je protok krvi u jednom delu srca blokiran, zbog čega srčano tkivo odumire. Glavni uzrok je koronarna arterijska bolest, koja nastaje nakupljanjem holesterola i stvaranjem plaka u arterijama. Često je upravo srčani udar prvi znak da osoba uopšte boluje od ove bolesti.

Znaci koje ne smete ignorisati

Simptomi srčanog udara nisu uvek dramatični. Prema UCLA Health-u, otprilike dve trećine ljudi oseti neke simptome upozorenja pre samog udara.

– Najprepoznatljiviji simptom je bol u grudima (angina), koji se može osećati kao pritisak, stezanje, pečenje ili zatezanje u središtu grudnog koša. Može trajati duže od nekoliko minuta ili se pojavljivati i nestajati – navode stručnjaci.

Pored bola u grudima, mogu se javiti i ovi simptomi:

- Vrtoglavica ili nesvestica

- Mučnina i povraćanje

- Bol, utrnulost ili trnci u ruci, vilici, leđima ili stomaku

- Kratak dah i neobjašnjivo znojenje

- Ekstremni i neobjašnjiv umor

Žene su u posebnom riziku

Mnoge žene svoje simptome pripisuju starenju ili stresu. Iako je bol u grudima najčešći znak i kod žena, one češće od muškaraca doživljavaju simptome poput kratkog daha, mučnine i specifičnog bola u leđima ili vilici, često bez ikakvog bola u samim grudima.

Šta je „tihi“ srčani udar?

Otprilike jedan od pet srčanih udara je "tih", što znači da ima vrlo malo očiglednih simptoma ili ih uopšte nema. Kada se pojave, često su blagi i podsećaju na probavne smetnje ili grip.

– Kao i svaki drugi, i tihi srčani udar podrazumeva blokadu protoka krvi i oštećuje mišić, čime se drastično povećava rizik od sledećeg, jačeg udara – upozoravaju stručnjaci. Ako osetite bilo kakve neobične blage simptome, obavezno se javite lekaru koji će putem EKG-a ili ehokardiograma utvrditi stanje vašeg srca.

Šta uraditi ako sumnjate na udar?

Ako osetite simptome, odmah pozovite hitnu pomoć. Nikako nemojte sami voziti do bolnice jer tako gubite dragoceno vreme i ugrožavate sebe i druge. Brza medicinska pomoć je ključna za ograničavanje trajnog oštećenja srca.

Autor: D.S.