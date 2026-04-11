VITAMIN D I DEPRESIJA: Kako sunčeva svetlost menja vaše raspoloženje!

Praktični saveti za dozu svetlosti i prevenciju sezonskih promena raspoloženja.

Sunčeva svetlost nije samo prijatan osećaj na koži – ona direktno utiče na naše mentalno zdravlje. Vitamin D, koji telo proizvodi kada je izloženo suncu, igra ključnu ulogu u regulaciji hormona sreće, poput serotonina. Nedostatak ovog vitamina povezan je sa padom raspoloženja, umorom i čak sezonskom depresijom, koja tokom zimskih meseci pogađa veliki broj ljudi.

Stručnjaci savetuju da, kada god je moguće, provedete barem 15–30 minuta dnevno napolju, čak i tokom hladnijih dana. Čak i oblačno vreme omogućava organizmu da proizvodi vitamin D. Šetnje, lagani treninzi ili kafu na terasi mogu biti dovoljni da telo dobije potrebnu dozu svetlosti.

Ishrana takođe igra važnu ulogu. Namirnice bogate vitaminom D, poput masne ribe, jaja i obogaćenih mlečnih proizvoda, mogu nadomestiti manjak sunca. Kombinacija izlaganja svetlu i pravilne ishrane pruža najbolju zaštitu od sezonske depresije.

Za one koji teško mogu da provedu vreme na suncu, suplementi vitamina D su jednostavno rešenje. Preporučuje se konsultacija sa lekarom kako bi se odredila odgovarajuća doza i izbegla preterana suplementacija.

Sunčeva svetlost nije samo fizički stimulus – ona je i emocionalni podsticaj. Male promene u svakodnevnoj rutini, poput šetnje ili doručka pored prozora, mogu značajno poboljšati raspoloženje, energiju i opšti osećaj sreće.

Autor: S.Paunović