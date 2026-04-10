PIJANI OD UMORA: Šta se dešava sa vašim telom i mozgom kada spavate manje od 6 sati (DETALJAN VODIČ)

Opasnije nego što mislite: Manjak sna vas pretvara u "pijanog vozača" čak i bez kapi alkohola!

„Ako sad legnem, uhvatiću osam sati sna... dobro, ako legnem sad, biće barem pet...“ Svi smo barem jednom vodili ovakav unutrašnji monolog, ostajući budni zbog neprijatnih uspomena ili beskonačnog skrolovanja po TikToku. Savetnica za spavanje Natali Penikot-Kolijer objasnila je kako tačan broj odspavanih sati utiče na organizam – od idealnih osam do nule.

Natali preporučuje da san posmatramo na nedeljnom nivou, umesto da sebi stvaramo ogroman pritisak zbog svake pojedinačne noći u kojoj nismo uspeli da zaspimo na vreme.

0 sati sna: Stanje slično pijanstvu

Bilo da je reč o ludom izlasku, adrenalinu ili stresu, neprospavana noć ostavlja ozbiljne posledice. Natali upozorava da mozak bez sna radi u ozbiljno narušenom stanju.

Usporene reakcije: Čak i ako niste popili ni kap alkohola, manjak sna vas dovodi u stanje slično pijanstvu. Vreme reakcije se usporava do te mere da je uporedivo sa vozačem koji ima nedozvoljen nivo alkohola u krvi.

Lažna budnost: Možete se osećati „umorno, ali napeto“. To je zato što sistem za preživljavanje preuzima kontrolu i luči hormone stresa kako bi vas održao budnim, što je izuzetno opasno u saobraćaju.

1 do 3 sata sna: Emocionalni rolerkoster

Ako ste zaspali u 2 ujutru, a alarm vas je probudio u 4, verovatno niste ni stigli do dubokih faza sna neophodnih za oporavak.

Tanak fitilj: Koncentracija je promenljiva, a strpljenje skoro ne postoji. Uobičajeno je da preterano reagujete na sitnice ili da vas preplave emocije koje vas inače ne bi dotakle.

Fizički napor: Telo je i dalje pod velikim opterećenjem, imunitet slabi, a nivo hormona stresa ostaje visok.

3 do 5 sati sna: Zamka „normalnog“ funkcionisanja

Mnogi ljudi koji spavaju ovoliko veruju da su sasvim u redu, ali istina je drugačija.

Kognitivni pad: Rad mozga je i dalje oslabljen. To se vidi kroz zaboravnost, sporiju obradu informacija i teškoće sa održavanjem pažnje na duže staze.

Loše navike: Kada ste neispavani, teško je držati se zdravih rutina. Tada se javlja ogromna želja za slatkišima, ugljenim hidratima i kofeinom, dok se vežbanje obično preskače.

6 do 8 (i više) sati sna: Reset sistema

Ovo je idealna količina koja omogućava mozgu i telu pravi oporavak.

„Čišćenje“ mozga: Tokom ovih sati, mozak se čisti od toksičnih otpadnih materija.

Emocionalna stabilnost: Dovoljno REM faze pomaže pamćenju i održava vašu psihu u balonu.

Pet ciklusa: Savetnica preporučuje ciljanje na otprilike 7,5 sati sna (što je oko pet ciklusa spavanja). Tada se telo prebacuje iz stanja „borbe ili bega“ u stanje odmora i regeneracije.

Zato, sledeći put kad poželite da pogledate „samo još jedan video“ pre spavanja, setite se da vaš mozak zaslužuje reset. Ugasite svetlo na vreme.

Autor: D.S.